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'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'

PwC'nin araştırmasında İngiltere’de yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030 yılına kadar toplam istihdamın yüzde 30’unu oluşturabileceği kaydedildi.

'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'

PwC'nin araştırmasında İngiltere’de yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030 yılına kadar toplam istihdamın yüzde 30’unu oluşturabileceği kaydedildi.

24 Mart 2017 Cuma 16:48
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'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'

LONDRA

İngiltere’de yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030 yılına kadar çalışanların yüzde 30’unun lerini elinden alabileceği öne sürüldü.

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan araştırmada İngiltere’de yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030 yılına kadar toplam istihdamın yüzde 30’unu oluşturabileceği kaydedildi.

Araştırmada yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030'a kadar ABD’de toplam istihdamın yüzde 38’ini, Almanya’da yüzde 35’ini, Japonya’da ise yüzde 21’ini oluşturabileceği belirtildi.

Araştırmada yapay zekaya dayalı robot sistemlerin en çok imalat ve perakende sektöründe çalışanları etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan PwC Başekonomisti John Hawksworth “Daha çok elle yapılan rutin işler risk alanı içerisinde olacak. İnsan dokunuşuna ihtiyaç duyulan sağlık, eğitim gibi alanlar ise daha güvenli.” ifadelerini kullandı

Hawksworth, “Daha şimdiden tren yollarında yapılan grevlerin aslında sürücüsüz trenlerle ilgili olduğunu görebilirsiniz. Birçok alanda otomasyon aslında iyi bir şey. Üretimi ve gelir seviyesini artıracaktır. Bu da aslında insanlara ihtiyacımız olan alanlarda talebi yükseltecektir.” şeklinde konuştu.

İlerleyen yıllarda yapay zekaya dayalı robot sistemlerin yüzde 59 ile en çok ulaştırma sektörünü etkilemesi, yüzde 46 ile imalat, yüzde 44 ile toptan satış ve perakende, yüzde 37 ile yönetim ve destek hizmetlerini etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca yapay zekaya dayalı robot sistemlerin yüzde 32 ile finans ve sigorta, 24 ile inşaat, 22 ile sanat ve eğlence, 19 ile tarım ve balıkçılık, 17 ile sağlık, yüzde 9 ile de eğitim sektörlerini etkilemesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Robotİngilizler
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