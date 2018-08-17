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RASAT uydusu 7 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünce (TÜBİTAK UZAY) tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT uzayda 7. yılını geride bıraktı.

RASAT uydusu 7 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünce (TÜBİTAK UZAY) tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT uzayda 7. yılını geride bıraktı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:09
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RASAT uydusu 7 yaşında

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, RASAT, 17 Ağustos 2011'den bu yana uzaydaki görevini başarıyla yürütüyor. RASAT, uzayda görev yaptığı süre boyunca dünya üzerinde toplam 14 milyon 57 bin 100 kilometrekare alanın görüntüsünü çekti. Türkiye'nin yaklaşık 18 katı görüntü alan RASAT, 2 bin 448 görevi başarıyla yerine getirdi.

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT’ın tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen, 7 yıldır başarıyla çalışarak dünya yörüngesinde 37 bin 290 tur attı. Böylece RASAT, Türk mühendislerin uzay ortamına uzun süre dayanan ürün geliştirebildiğini ispatlamış oldu.

RASAT nasıl çalışıyor?

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK UZAY’da bulunan yer istasyonuna iletiyor.

TÜBİTAK UZAY yer istasyonunda işlenen görüntüler, ülkenin ilk milli uydu görüntü portalı olan "www.gezgin.gov.tr" internet adresinde herkesle paylaşılıyor. RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

İlk yerli gözlem uydusu RASAT’tan elde edilen tecrübe, başarı ve özgüvenle Göktürk-2 uydusu, TÜBİTAK UZAY önderliğinde Türk mühendislerince yapıldı. RASAT ve Göktürk-2 uydularından elde edilen deneyimle yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE ve Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A uyduları 2021 yılında uzaydaki yerlerini alacak.

RASAT ile bir görüntü uydusunu tasarlayıp üretebilen Türkiye, kendi uydusunu yapabilen az sayıda ülke arasına girmiş oldu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKRasatRASAT Uydusu
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