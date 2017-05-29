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Ramazanda 'sosyal medya' vakit geçirme aracı olarak kullanılıyor

"Ramazan ayı ve Sosyal Medya Eğilimleri" araştırmasında, ramazanda uzun geçen oruç sürelerinde sosyal medya araçlarının zaman geçirme amaçlı kullanıldığı belirlendi.

Ramazanda 'sosyal medya' vakit geçirme aracı olarak kullanılıyor

"Ramazan ayı ve Sosyal Medya Eğilimleri" araştırmasında, ramazanda uzun geçen oruç sürelerinde sosyal medya araçlarının zaman geçirme amaçlı kullanıldığı belirlendi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:25
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Ramazanda 'sosyal medya' vakit geçirme aracı olarak kullanılıyor

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve sosyal medya uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan tarafından "Ramazan ayı ve Sosyal Medya Eğilimleri" araştırması yapıldı.

Ramazanda sosyal medya kullanımındaki eğilimlerin ve değişikliklerin konu edildiği araştırmaya, 21-55 yaş aralığında 174 üniversite öğrencisi ve mezunu katıldı.

Araştırma grubuna, "Ramazan ayında en çok hangi sosyal medya aracını kullanırsınız?", "Ramazan ayında paylaşımlarınızı hangi zaman aralığında daha sık yaparsınız?", "Ramazan ayında iftar ve sahur yemeklerinin sosyal medyada paylaşılması hakkında neler düşünürsünüz?" gibi sorular yönetildi.

Instagram ve Youtube tercih ediliyor

Araştırma sonucunda, ramazanda daha çok görsel temalı sosyal medya araçlarının kullanıldığı görüldü. Sosyal paylaşım platformları arasında Instagram ve Youtube öne çıkarken, paylaşımlarda dini içerikli resimli mesajlar ile ramazan sofralarına eğilimin arttığı tespit edildi.

Ramazan boyunca Youtube'da video, dizi ve film izleyerek vakit geçirme eğilimi incelenen araştırmada, Whatsapp gibi anlık ileti platformlarının da mesaj ve iletişim amaçlı kullanıldığı belirlendi.

Araştırmayla, ramazanda sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların farklılaştığı, ramazan öncesi sık yapılmayan dini içerikli mesaj ve iletilerde artış olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımları ve iletilerinde daha yapıcı ve pozitif bir dilin kullanılmasına özen gösterildiği de ifade edildi.

"Ramazan ayında sosyal medyada polemik ve münakaşaya girmek gibi olumsuz davranışlardan kaçınırım." önermesine araştırma grubunun büyük bir çoğunluğu katıldı.

 Ramazanda sosyal medya kullanımı artıyor

Araştırma grubunun neredeyse tamamı ramazanda iftar ve sahur yemeklerinin sosyal medyada paylaşılmasını eleştirerek, bu durumu yanlış ve gereksiz buldu.

"Ramazan ayında sosyal medyada yardım temalı paylaşımları ve aktiviteleri desteklerim." önermesine araştırma grubunun büyük bir çoğunluğu olumlu yanıt verdi.

"Ramazan ayında sosyal medya kullanımını askıya alırım." önermesinin destek görmediği araştırmada, sosyal medya kullanımının artık gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu sonucuna ulaşıldı. Ramazana özel olarak sosyal medya kullanımının azalmadığı aksine arttığı ortaya çıktı.

Araştırmada, ramazanda din adamlarının ve dini içerikli sosyal medya hesaplarının takip edilmediği, böylesi kişi ya da hesapların ilgi odağı olmadığı ortaya çıktı.

Oruç sürelerinde, sosyal medyanın zaman geçirme amaçlı kullanıldığı belirlenirken, sosyal medya kullanımının ramazanın kendine özgü ikliminden etkilendiği kaydedildi. Zekat miktarı hesaplama, fitre, sadaka verecek kişi arama, bayram namazı saatini öğrenme gibi birçok sorunun cevabının sosyal medyada araştırıldığı tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale ÜniversitesiRamazanDoç. Dr. Levent EraslanRamazan Ayı Ve Sosyal Medya Eğilimleri
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