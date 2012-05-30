Radyasyona cepten çözüm

TOKYO - Japonya 'da en fazla satışı yapılan elektronik cihazlar olan iPhone ve iPad'in operatörlüğünü yürüten Softbank Corp. şirketi, halkın radyasyon dan korunma kaygılarına cevap verebilmek amacıyla radyasyon ölçümü yapabilen ilk cep telefon larını satışa sunacaklarını duyurdu.

Bir dokunuşla saatteki mikrosievert miktarını gösteren ve cep telefon larına yerleştirilebilen Pantone 5 adlı cep cihazının, Temmuz ayında satışa sunulacağı bildirildi.

Araç, bir ışın ölçer gibi çalışıyor. Yer veya havadaki radyasyon miktarını iki dakika içinde belirleyebilen cihaz, yiyecek ve sudaki radyasyon u ise ölçemiyor.