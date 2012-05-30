Radyasyona cepten çözüm

TOKYO - Japonya'da en fazla satışı yapılan elektronik cihazlar olan iPhone ve iPad'in operatörlüğünü yürüten Softbank Corp. şirketi, halkın radyasyondan korunma kaygılarına cevap verebilmek amacıyla radyasyon ölçümü yapabilen ilk cep telefonlarını satışa sunacaklarını duyurdu.
Bir dokunuşla saatteki mikrosievert miktarını gösteren ve cep telefonlarına yerleştirilebilen Pantone 5 adlı cep cihazının, Temmuz ayında satışa sunulacağı bildirildi.
Araç, bir ışın ölçer gibi çalışıyor. Yer veya havadaki radyasyon miktarını iki dakika içinde belirleyebilen cihaz, yiyecek ve sudaki radyasyonu ise ölçemiyor.
Softbank Başkanı Masayoşi San, radyasyon ölçümü yapabilen cihazları satışa sunma kararını almada, Twitter aracılığıyla bu yönde gelen istekler ile Japon halkının şirkete ilettikleri kaygıların etkili olduğunu söyledi.
AA
Son Güncelleme: 30.05.2012 03:18