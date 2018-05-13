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"PTT Messenger'ın testleri başarıyla sonuçlandı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "PTT Messenger'ın testleri başarıyla sonuçlandı ancak biz yol alırken birileri 'PTT 15 yıl önceki gibi davransın, yok olsun' istiyorlar." dedi.

"PTT Messenger'ın testleri başarıyla sonuçlandı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "PTT Messenger'ın testleri başarıyla sonuçlandı ancak biz yol alırken birileri 'PTT 15 yıl önceki gibi davransın, yok olsun' istiyorlar." dedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 15:03
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"PTT Messenger'ın testleri başarıyla sonuçlandı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT ve Türk Telekom Vakfı 24. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları yetiştirmede gecesini gündüzüne katan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

PTT'nin 15 yıl öncesinde devletin sırtında kambur olduğunu ifade eden Arslan, bugün kurumun borcunun değil, kendisinin büyüdüğünü söyledi.

Arslan, PTT'nin eski hantal yapısına dönmesini isteyenlerin bulunduğunu, anonim şirket olmanın verdiği avantajla kurumun büyük düşündüğünü ve yol aldığını bildirdi.

"Biz yol alırken birileri bizi anlamadı"

PTT Messenger yazılımının kendi bakanlığı, diğer bakanlıklar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TAI gibi birçok kuruluş tarafından yapılan testlerinin başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Onlar 'Biz de bunu kullanacağız.' dedi ama birileri bunu anlamıyor. Birileri, 'PTT'nin ne işi var da PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var 'Ben dünya devleriyle yarışacağım.' diyor. Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız. Bunun gereğini yaparken de uluslararası kurallara uyarak, Sayıştay ve bakanlık denetimlerini önceleyerek, daha da önemlisi 'Dünya devi olacağız.' diyorsak, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın da bizi gıptayla izleyenlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Biz yol alırken, birileri bizi anlamadığı için, birileri son 15 yılda PTT'nin değişimini kavrayamadığı için 'Kurum 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun, Hazinenin omuzlarında yük olsun' istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz, onlara ayak uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda 3-4 kat büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik."

Kurumu büyütecek, ülkeyi geleceğe taşıyacak önerileri başlarının üstünde kabul ettiklerini dile getiren Arslan, her öneriye saygılarının olduğunu ama çelme takmak isteyenlere ve iftira atanlara, kendilerini yollarından alıkoymak isteyenlere taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini bildirdi.

"Oy pusulaları PTT tarafından taşınacak"

24 Haziran'da yapılacak seçimde PTT'ye önemli görevler düştüğünü belirten Arslan, Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan anlaşma gereği oy pusulalarının il ve ilçelere götürülmesi görevinin mesai arkadaşlarına verildiğini hatırlattı.

"5 bin kişilik alım için sınav başvuruları yarın başlıyor"

Bakan Arslan, PTT'de istihdam edilecek 5 bin kişi için sınav başvurularını yarın almaya başlayacaklarını belirterek, "21 Mayıs son gün. Üniversitelerimizin yapacağı yazılı sınav sonucunda mülakatla gerekli test ve değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra bu arkadaşları bünyemize katacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PTT MessengerAhmet ArslanPTTTürk Telekom
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