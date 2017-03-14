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PlayStation 4 oyunları bilgisayarda da oynanabilecek

Oyunseverler, PlayStation 4 oyunlarını artık bilgisayar üzerinden de oynayabilecek.

PlayStation 4 oyunları bilgisayarda da oynanabilecek

Oyunseverler, PlayStation 4 oyunlarını artık bilgisayar üzerinden de oynayabilecek.

14 Mart 2017 Salı 13:08
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PlayStation 4 oyunları bilgisayarda da oynanabilecek

Oyunseverler, PlayStation 4 oyunlarını artık bilgisayar üzerinden de oynayabilecek.

PlayStation'dan yapılan açıklamada, şirketin oyunu indirmeden ve bilgisayar üzerinden oynanmasına imkan tanıyan PlayStation Now (PS Now) hizmetine, PlayStation 4 (PS4) oyunları da dahil edilecek.

PS4 oyunlarının PS Now'da kullanılması için test aşamalarına başlanacak. PS Now sayesinde oyun farklı cihazlarda kaldığı yerden oynanabilecek.

Bir haftalık ücretsiz deneme fırsatı tanınan PS Now'ı kullanmak isteyen oyunseverler, aylık abonelik için 19,99 dolar, 3 aylık için ise 44,99 dolar ödeyecek. Birçok ülkede kullanıma sunulması planan PS Now, şu anda sadece Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta hizmet veriyor. 

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 4BilgisayarBilgisayar OyunuPlayStation NowPS4
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