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Pil ömrünü üçe katlamanın yolu

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Bahar, "Akıllı cep telefonlarındaki piller çok sık şarj edilmeli. Pilinizin ömrü, bu yöntemle 2-3 katına çıkabilir." dedi.

Pil ömrünü üçe katlamanın yolu

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Bahar, "Akıllı cep telefonlarındaki piller çok sık şarj edilmeli. Pilinizin ömrü, bu yöntemle 2-3 katına çıkabilir." dedi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:21
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Pil ömrünü üçe katlamanın yolu

KONYA -  Türkiye'de atık pil konusunda yetkilendirilen tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bahar, cep telefonu, tablet ve taşınabilir bilgisayarların günlük hayatta sık kullanıldığına işaret ederek, bu elektronik cihazların enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığına değindi.

Akıllı telefonların kullanımına göre enerji sarfiyatının arttığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"Akıllı cep telefonlarında kullandığımız pil, şarjı çok seven lityum iyon (li-ion) tipi pildir. Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli. Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biridir. Bundan bir önceki cep telefonlarında kullanılan sistem, yani 10 yıl öncesinde nikel-kadmiyum pildi. O kadar çok şarjı sevmezdi ve mutlaka bittikten sonra şarj edilmesi gerekirdi. Tüketicideki algı, bittikten sonra şarj etmeye yöneliktir. Pilin ömrünü daha uzun kullanmak istiyorsanız bataryadaki enerji yarıya düştüğünde şarj etmeniz daha faydalıdır. Pilinizin ömrü bin arama kapasitesine sahipse, bu yöntemle gücü 2-3 bine kadar çıkabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonPil ömrüşarj
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