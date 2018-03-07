Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116169
ALTIN
162.704
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2664
EURO
4.7131
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü...

Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor

Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü, yurt dışında ilk kez Katar'daki DIMDEX 2018 Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor

Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü, yurt dışında ilk kez Katar'daki DIMDEX 2018 Fuarı'nda görücüye çıkacak.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:48
0 Okunma
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor

ANKARA - Türk savunma sanayisi milli ve özgün ürünleriyle uluslararası alandaki başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Geçen yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü, ilk kez yurt dışında görücüye çıkacak.

Türk savunma sanayisinde son dönemde ortaya koyduğu Helikopter MİLDAR Atış Kontrol Radarı, Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS), Retinar Çevre Gözetleme Radarı, Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü ile dikkati çeken Meteksan Savunma, bu başarısını ekonomik olarak taçlandırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Geçen yıl imzaladığı sözleşmelerle daha önce cirosunda yüzde 5'in altında kalan ihracat rakamını yüzde 10'un üzerine çıkartan şirket, gelecek dönem için hedeflerini büyüttü. Şirket, ihracatın cirodaki payını yakın zamanda yüzde 20'ye ulaştırmayı amaçlıyor.

Söz konusu hedefler nedeniyle şirket faaliyetlerinde yurt dışı tanıtım ve pazarlama önemli bir yer tutuyor.

Meteksan Savunma, bu kapsamda, Katar'da 12-14 Mart'ta düzenlenecek Doha Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı ve Konferansına (DIMDEX 2018) katılacak.

Şirket, fuarda, Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörünü ilk kez yurt dışında tanıtacak.

Savunmanın etkinliğini doğrudan etkiliyor

Meteksan Savunma tarafından milli imkanlarla geliştirilen Pelikan, Haziran 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Su üstü platformları, gerek kendini koruma gerekse kuvvet koruması kapsamında icra edecekleri "güdümlü mermilere karşı savunma" reaksiyonlarını, platformlarda mevcut Radar Elektronik Destek (ED) Sistemi, hava/su üstü arama radarı, link sistemleri ve istihbarat birimlerinden elde edilecek bilgilerle gerçekleştiriyor. Bu sistemlerin etkinliğinin test edilmesi ve sistem operatörlerinin eğitim seviyesinin artırılması, uygulanacak "güdümlü mermilere karşı savunma" reaksiyonlarını da doğrudan etkiliyor.

Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü, üzerinde yer alan ileri teknoloji donanım ve yazılım altyapısıyla su üstü platformlarına programlanabilir farklı tip güdümlü mermi sinyalleri göndererek, platformların kendini savunma sistemlerinin test edilebilmesini sağlıyor.

Pelikan sistemiyle kullanıcıya farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi, elektronik harp denemelerinin yapılabilmesi, "güdümlü mermilere karşı savunma" reaksiyonları, fonksiyonel imha teknikleri geliştirilmesi, test edilmesi ve analizi, elektronik destek sistemleri test ve değerlendirilmesi, ED Sistemi operatör eğitimleri imkanları sunuluyor.

Geniş sayısal programlanabilir donanım altyapısıyla birlikte 3 adet radyo frekans donanım setine sahip olan Pelikan ile jenerik güdümlü mermiler tanımlanabiliyor ve bunların benzetimi yapılabiliyor. Ayrıca her bir göreve ilişkin veriler, veri analiz sonuçları (güdümlü mermi performansı, kilit kırma anları, güdümlü merminin verdiği kararlar ve benzeri) raporlanabiliyor.

Şelter içinde yer alan sistem, treylerle taşınabiliyor. Böylece stabilizasyon veya benzeri maksatlarla özel bir platform gerektirmeksizin istenilen test alanında konuşlandırılabilen Pelikan, tamamen şelter içinden komuta ediliyor.

DIMDEX 2018 Fuarı'ndaki standında Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörünün maketini sergileyecek Meteksan Savunma, yabancı deniz kuvvetlerine sistemin tanıtımını gerçekleştirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
PelikanMeteksan Savunma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
'İnsansı' robotlar kışla nöbetine talip
'İnsansı' robotlar kışla nöbetine talip
NX CAM Express
NX CAM Express
Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'
Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'
'Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'
'Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'
NASA meteoroloji uydusu fırlattı
NASA meteoroloji uydusu fırlattı
Haritacılık tarihine ışık tutuyor
Haritacılık tarihine ışık tutuyor
Dijital oyunlarda siber terör tehlikesi
Dijital oyunlarda siber terör tehlikesi
Biyolojik yaşı belirleyen test geliştirildi
Biyolojik yaşı belirleyen test geliştirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ