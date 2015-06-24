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Patent ligi zirvesinde bir Türk akademisyen

Avrupa Patent Ofisince düzenlenen Avrupa Buluşçu Ödülleri jürisinde yer alan Türk akademisyen Prof. Dr. Boztosun, en başarılı buluşları belirledi

Patent ligi zirvesinde bir Türk akademisyen

Avrupa Patent Ofisince düzenlenen Avrupa Buluşçu Ödülleri jürisinde yer alan Türk akademisyen Prof. Dr. Boztosun, en başarılı buluşları belirledi

24 Haziran 2015 Çarşamba 11:37
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Patent ligi zirvesinde bir Türk akademisyen

ANTALYA - Avrupa Patent Ofisince düzenlenen Avrupa Buluşçu Ödülleri jürisinde yer alan Türk akademisyen Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, Avrupa'nın en başarılı buluşlarının belirlenmesinde rol oynadı. 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Boztosun, 40 üye ülkesi bulunan ve dünyanın en büyük patent ofisi olarak nitelendirilen Avrupa Patent Ofisince Paris'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Avrupa Buluşçu Ödülleri jüri üyeleri arasında yer aldı. 

Üç yıl önce Avrupa Patent Ofisinin 12 üyeden oluşan Ekonomik ve Bilimsel Danışma Kurulu'na davet edilen Boztosun, beş kategoride verilen ödül töreninde en başarılı buluşların belirlenmesine katkıda bulundu. 

Boztosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Buluşçu Ödülleri jürisinde bulunmaktan duyduğu onuru dile getirdi. 

Çok geniş bir coğrafyada buluşları koruma sahasına alan Avrupa Patent Ofisi'nin firmalara ve mucitlere önemli imkanlar sunduğunu anlatan Boztosun, 10 yıldır en başarılı buluşların taçlandırıldığını kaydetti. 

Zevkli bir süreç yaşadıklarını ve ödülleri, geçen hafta sahipleriyle buluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Boztosun, "Üç yüzden fazla buluşla karşılaştık. Beni etkileyen buluş ise malzeme mühendisliği alanında gerçekleştirilen, tekrar yapışabilen malzemeler oldu. İnsanlığın nereye gittiğini gözlemlemek açısından son derece ilginç bir etkinlikti, hayranlıkla ve ümitle baktık" diye konuştu. 

Prof. Dr. Boztosun, Türk buluşçuları da bu zevkli yolculukta görmek istediğini belirtti. Bu tür çalışmaların farkındalık oluşturduğuna işaret eden Boztosun, "Önümüze gelen listelerin içinde ilk defa bir Türk buluşu vardı kısa listede. Umuyoruz bundan sonra Türk buluşlarını ödül alanlar arasında alkışlıyor oluruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 11:20
Anahtar Kelimeler:
önce VatanPatent
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