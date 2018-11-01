Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
221.178
DOLAR
5.6092
STERLİN
7.2358
EURO
6.3776
Parker uydusu Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu
Parker uydusu Güneş'e en yakın...
Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı
Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı
Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor
Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle...
Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de "naylon fatura" operasyonu
Mersin'de "naylon fatura" operasyonu

Parker uydusu Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu

Parker Güneş Keşif Uydusu, yolculuğunun 78. gününde Güneş'e 42,7 milyon kilometre yaklaşarak Alman-ABD yapımı Helios 2 uzay aracının 1976'da kaydettiği 42,8 milyon kilometrelik mesafe rekorunu kırdı.

Parker uydusu Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu

Parker Güneş Keşif Uydusu, yolculuğunun 78. gününde Güneş'e 42,7 milyon kilometre yaklaşarak Alman-ABD yapımı Helios 2 uzay aracının 1976'da kaydettiği 42,8 milyon kilometrelik mesafe rekorunu kırdı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:39
0 Okunma
Parker uydusu Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu

ANKARA

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASAParker Güneş Keşif UydusuGüneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne oldu.

NASA'dan yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta uzaya fırlatılan uydunun yolculuğunun 78. gününde Güneş'e 42,7 milyon kilometre yaklaşarak Alman-ABD yapımı Helios 2 uzay aracının 1976'da kaydettiği 42,8 milyon kilometrelik mesafe rekorunu kırdığı belirtildi.

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan uzay aracının 7 yıl sürecek keşif faaliyeti süresince Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometreye kadar yaklaşması planlanıyor.

Uzay aracı, Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerindeki, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı, ısıyı yalıtarak aracın yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kalmasını sağlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Parker Güneş Keşif UydusuInsan Yapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antarktika'da dev buzul parçası koptu
Antarktika'da dev buzul parçası koptu
IBM, Red Hat'ı satın alıyor
IBM, Red Hat'ı satın alıyor
Türksat, Ultra HD 8K yayınına başladı
Türksat, Ultra HD 8K yayınına başladı
Uzayda kuru kafa biçimli yıldız nebulası fotoğraflandı
Uzayda kuru kafa biçimli yıldız nebulası fotoğraflandı
Türk bilim insanından kanser tedavisinde umutları artıran buluş
Türk bilim insanından kanser tedavisinde umutları artıran buluş
Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi
Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi
Türk Kızılayı'ndan Irak'ta 100 aileye yardım
Türk Kızılayı'ndan Irak'ta 100 aileye yardım
AB ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek
AB ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ