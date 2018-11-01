Parker uydusu Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu

ANKARA

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne oldu.

NASA'dan yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta uzaya fırlatılan uydunun yolculuğunun 78. gününde Güneş'e 42,7 milyon kilometre yaklaşarak Alman-ABD yapımı Helios 2 uzay aracının 1976'da kaydettiği 42,8 milyon kilometrelik mesafe rekorunu kırdığı belirtildi.

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan uzay aracının 7 yıl sürecek keşif faaliyeti süresince Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometreye kadar yaklaşması planlanıyor.

Uzay aracı, Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerindeki, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı, ısıyı yalıtarak aracın yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kalmasını sağlayacak.