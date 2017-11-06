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Parçacık fiziğinde bir keşif daha

Maddenin temel bileşenlerinden kuarkın iki ağır tipinin kaynaşmasının, nükleer füzyondan çok daha fazla enerji açığa çıkarabileceği keşfedildi.

Parçacık fiziğinde bir keşif daha

Maddenin temel bileşenlerinden kuarkın iki ağır tipinin kaynaşmasının, nükleer füzyondan çok daha fazla enerji açığa çıkarabileceği keşfedildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:27
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Parçacık fiziğinde bir keşif daha

Maddenin temel bileşenlerinden kuarkın iki ağır tipinin kaynaşmasının, nükleer füzyondan çok daha fazla enerji açığa çıkarabileceği keşfedildi.

Tel Aviv ve Chicago üniversitelerinden fizikçilerin yürüttüğü araştırma, teorik olarak ağır kütleli kuarkların eriyip kaynaşmasının, nükleer füzyonda açığa çıkandan yaklaşık 10 kat daha fazla enerji üretebileceğini gösterdi.

Bilim adamları, iki alt kuarkın kaynaşmasında, hidrojen bombasında tek bir nükleer füzyondan 8 kat daha güçlü, yani 138 megaelektronvolt enerji üretileceğini hesap etti.

Fizikçiler, bu tür bir kuark füzyonunun, güçlü bir kuark bombası yapmak için kullanılamayacağını da vurguladı.

Keşif ile ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.

Maddenin hadronlarını oluşturan en küçük yapı taşı niteliğindeki kuarkların, atom altı parçacıkların incelenmesiyle 6 farklı türü olduğu biliniyor. Bunlar, yukarı, aşağı, tılsım, acayip, alt ve üst olarak adlandırılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maddenin Temel BileşenleriNükleer Füzyon
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