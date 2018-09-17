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Panasonıc, Led Panel Aydınlatma Ürünlerini Görkemli Bir Organizasyonla Tanıttı…

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco Solutions Türkiye, ürün ailesini LED panel aydınlatma ürünleri ile genişletti. Güçlü kuruluş, Panasonic markası altında satışa çıkacak yeni ürün yelpazesini Bakırköy Hilton’da gerçekleştirdiği görkemli bir lansman organizasyonu ile bayilerine ve sektöre tanıttı.

Panasonıc, Led Panel Aydınlatma Ürünlerini Görkemli Bir Organizasyonla Tanıttı…

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco Solutions Türkiye, ürün ailesini LED panel aydınlatma ürünleri ile genişletti. Güçlü kuruluş, Panasonic markası altında satışa çıkacak yeni ürün yelpazesini Bakırköy Hilton’da gerçekleştirdiği görkemli bir lansman organizasyonu ile bayilerine ve sektöre tanıttı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:37
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Panasonıc, Led Panel Aydınlatma Ürünlerini Görkemli Bir Organizasyonla Tanıttı…

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin yeni LED panel aydınlatma ürünlerinin lansmanı için düzenlediği organizasyona Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa; Panasonic Eco Solutions Japonya Yönetim Kurulu Üyesi Eiji Maruyama, TR&MEA, Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bora Kankaya ve çok sayıda bayi katılım gösterdi.

“Farklı kullanım alanları için ideal aydınlatma çözümleri…”

Lansman, Tatsuya Kumazawa’nın davetlilere seslendiği konuşma ile başladı. Kumazawa konuşmasında “100. kuruluş yılını kutlayan dünya markası Panasonic için Türkiye oldukça büyük ve stratejik bir öneme sahip. Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya yönelik olarak aldığımız aksiyonlar bunun en açık göstergesidir. Tesislerimizden makine parkurlarımıza, AR-GE’den teknolojik alt yapımıza kadar birçok noktada yeni yatırımlar gerçekleştirmiş olmamızın yanı sıra, istihdama sağladığımız katkıyı da artırmaya devam ediyoruz. LED aydınlatma ürünlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu lansman, Türkiye’ye ve bayilerimize duyduğumuz güvenin önemli bir kanıtı niteliğinde. Bayilerimizin büyük desteği ile pazarda çok önemli bir yer elde edeceğini düşündüğüm LED aydınlatma ürünlerimiz; sıva altı ve sıva üstü iç mekan aydınlatma armatürleriyle, farklı kullanım alanları için ideal aydınlatma çözümleri sunacak.” dedi.

“Panasonic'in benzersiz ürünlerini piyasaya sunmayı planlıyoruz.”

Daha sonra söz alan Eiji Maruyama ise “1918 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana Panasonic kendini insanların yaşamlarını iyileştirmeye ve toplumun ilerlemesine katkıda bulunmaya adamıştır. İşte bu nedenle temel teknoloji ve bilgi birikimini bir araya getiriyoruz. Bu yıl Panasonic'in 100. yılı. Bu unutulmaz yılda ilk adım olarak, LED panel aydınlatma ailemizi beğenilere sunuyoruz. Sonraki adım olarak Türkiye'de Panasonic'in benzersiz ürünlerini piyasaya sunmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kuruluşumuzun daima sektörünün en iyi oyuncusu olacağına inanıyorum.”

TR&MEA, Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bora Kankaya ise görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Panasonic’in 100 yıllık tecrübesinin bir yansıması olduğunu düşündüğüm ve sektördeki tüm firmalardan ayrılan üstün bir özelliği var ve bu beni gerçekten çok etkiliyor. Bu özellik; müşterilerine verdiği büyük ve koşulsuz değer… LED ürünlerimizde daha da güçlenen kuruluşumuzun bayilerimizle birlikte sektörünün daima en iyi ve en dinamik oyuncusu olacağına kalpten inanıyorum.”

Ece Vahapoğlu sundu, Işın Karaca sahne aldı…

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu’nun sunduğu organizasyonda gerçekleşen LED sahne şovu büyük beğeni topladı. Daha sonra ise beğenilen sanatçı Işın Karaca sahne alarak sevilen şarkıları ile geceye renk kattı.  

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