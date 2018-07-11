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Pakistan'ın ilk Uzaktan Algılama Uydusu uzaya fırlatıldı

Pakistan'ın Çin'den aldığı ilk Uzaktan Algılama Uydusu "PRSS-1" uzaya fırlatıldı.

Pakistan'ın ilk Uzaktan Algılama Uydusu uzaya fırlatıldı

Pakistan'ın Çin'den aldığı ilk Uzaktan Algılama Uydusu "PRSS-1" uzaya fırlatıldı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
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Pakistan'ın ilk Uzaktan Algılama Uydusu uzaya fırlatıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Uzay Teknolojileri Akademisi tarafından üretilen "PRSS-1", Çin'in Jiaquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Akademinin ürettiği 17. uydu olan PRSS-1, Pakistan'ın da ilk Uzaktan Algılama Uydusu olma özelliği taşıyor.

Ağırlığı 1 ton 200 kilo olan uydu, 640 kilometrede yörüngeye oturacak. Uydu, sınır güvenliği, arazi haritalama, tarımsal, kentsel ve kırsal planlama, çevresel izleme, doğal afet yönetimi ve su kaynakları alanlarında görüntü ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

Bakanlık açıklamasında, Pakistan Uzay ve Atmosfer Üstü Araştırmalar Organizasyonu (SUPRACO) tarafından hazırlanan "PakTES-1A" uydusunun da aynı gün uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Optik gözlem araçlarını taşıyan PakTES-1A da 610 kilometrede yörüngeye oturacak.

Açıklamada ayrıca Başbakan Nasırul Mülk'ün mesajına da yer verildi. Mülk, SUPRACO'da çalışan mühendis ve bilim adamlarını tebrik etti.

PRSS-1 için iki ülke arasındaki anlaşma 2016 yılında yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin Uzay Teknolojileri AkademisiPakistanSUPRACOJiaquan Uydu Fırlatma Merkezi
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