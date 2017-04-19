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Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'

Son yıllarda otomotiv şirketlerinin geliştirdikleri yeni teknolojilerle, yakın gelecekte sürücüsüz araçların yollarda olması mümkün görünüyor .

Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'

Son yıllarda otomotiv şirketlerinin geliştirdikleri yeni teknolojilerle, yakın gelecekte sürücüsüz araçların yollarda olması mümkün görünüyor .

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:27
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Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'

ANKARA - Otomotiv şirketleri sürücülere daha fazla konfor ve güvenlik sağlamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Hızla gelişen teknolojiler, konfor ve güvenlik anlamında otomobil dünyasına yeni bir boyut kazandırıyor.

Derlenen bilgilere göre, otomotiv endüstrisinin önde gelen firmaları, sürücülerin hayatını kolaylaştırmak ve araç içindeki güvenliği en üst seviyeye çıkarabilmek için projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Sektörün önemli şirketlerinden, Alman otomobil devi BMW, yeni 5 serisine "Driving Assistant Plus" adını verdiği bir akıllı sürüş asistanı ilave ederken, Volkswagen Grubu'na ait markalardan, yüksek performanslı lüks araç üreticisi Porsche, ABD merkezli elektrikli araç imalatçısı ve enerji depolama şirketi Tesla'ya rakip olabilecek bir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor.

BMW ve Porsche'ye ek olarak, Japon otomobil üreticisi Nissan, 2017 Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konsept aracı Vmotion 2.0 ile kullanıcılara, sürücüsüz araç kullanma deneyimini yaşatmayı planlıyor.

Nissan'dan sürücüsüz araç

Nissan'ın, konsept aracı Vmotion 2.0'da bulunan ProPilot sistemi sayesinde araç sürücünün kontrolünden bağımsız olarak saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Söz konusu sistem etkin hale getirildiğinde sensörler devreye giriyor ve araç, etrafında yer alan nesneleri algılayarak otomatik olarak durabiliyor. Aracın iç kısmına yerleştirilen yatay ekranda, seyir halindeyken etraftaki nesneler sürücüye gösterebiliyor.

Porsche'den Tesla'ya rakip

Porsche'nin üzerinde çalıştığı, "Porsche Mission E" olarak adlandırılan ve bataryayla çalıştığı ifade edilen aracın, üretiminin 2020 yılında başlaması planlanıyor. Söz konusu araç tamamlanması halinde Porsche'nin elektrikle çalışan ilk aracı olacak.

Porsche, bu aracında bir kamera vasıtasıyla sürücünün göz hareketlerini izleyebilecek. Eğer sürücü, aracın ekranında yer alan menüdeki bir sekmeyi etkin hale getirmek isterse, o tarafa doğru bakıp, direksiyon üzerinde bulunan butona basarak seçim yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
OtomobilYeni TeknolojiAkıllanıyor
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