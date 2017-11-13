Orbital ATK'nın kargo mekiği UUİ'ye fırlatıldı

Uzay aracı ve roket üreticisi Amerikan firması Orbital ATK'ya ait "Cygnus" kargo mekiği uzaya fırlatıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ihtiyaç malzemeleri ve bilimsel çalışmalar için teknolojik donanım taşıyan mekiğin dün sabah saatlerinde NASA'nın ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Wallops Uçuş Merkezi'nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.

UUİ'deki devam eden yaklaşık 250 bilimsel deney ve araştırma için donanım ve malzeme ihtiyacını karşılaması amaçlanan ikmal mekiği, yaklaşık 3 bin 350 kilo ağırlığında yük taşıyor.

Mekiğin 14 Kasım'da UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Orbital ATK'nın "Cygnus" mekiğiyle yaptığı beşinci sefer olan ikmal misyonuna Ay yüzeyinde yürüyen son insan olan Amerikalı astronot Gene Cernan'ın adı verildi. Ocak ayında 82 yaşında hayata veda eden Cernan, hem Ay yörüngesinde hem de Ay yüzeyinde en fazla zaman geçiren astronot unvanına sahipti.

Orbital ATK'nın "Cygnus" mekikleri, Rusya'nın "Progress", uzay aracı ve roket üreticisi Amerikan SpaceX'in "Dragon", Avrupa Uzay Ajansının "ATV" mekikleri, Japonya'nın "H-2" nakil araçları ile UUİ'ye hayati ihtiyaç ve deney malzemeleri taşıyan uzay araçları filosunda yer alıyor.