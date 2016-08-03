Operatörlerden demokrasi mücadelesine 'kesintisiz iletişim' desteği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında sundukları kesintisiz iletişim hizmetiyle, sonrasında da ücretsiz paketlerle vatandaşların demokrasi mücadelesine destek veren operatörler, bu dönemde tüketicilere milyonlarca dakikalık konuşma, SMS ve data tanımladı.

Operatörler, darbe gecesinden başlamak üzere müşterilerine tanımladıkları ücretsiz paketler ile iletişimin verimli şekilde sağlanması, hızlı olması ve vatandaşların yakınlarından haber almasına imkan tanıdı. Operatörler, darbe girişiminde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükûmet kanadı ve siyasetçiler tarafından gönderilen kısa mesajların abonelere sorunsuz şekilde iletilmesini de sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Turkcell, ilk olarak 16 Temmuz'da müşterilerine acil iletişim paketi tanımlandı. Yurt içinde her yöne 150 dakika, 150 SMS ve 150 MB'yi kapsayan paket 32 milyonu aşkın müşteriye sunuldu. Yurt dışında olan 168 bini aşkın müşterisine de 100 dakika, 100 SMS ve 100 MB paket tanımlayan Turkcell, TV+ kullanan mevcut bireysel müşterilerin kotalarına ek 4 GB TV paketi tanımladı.

Turkcell, 21 Temmuz'da tanımladığı paket kapsamında da yurt içinde her yöne 150 dakika, 150 SMS ve 500 MB'ı müşterilerinin kullanımına sundu. Söz konusu paket kapsamında 26 milyon müşteri 198 milyon kullanım gerçekleştirdi.

Vodafone'dan da müşterilerine 2 paket

Vodafone Türkiye, müşterilerine 16-17 Temmuz'da yurt içinde geçerli olmak üzere her yöne 150 dakika ve 250 MB internet yükledi.

Şirket, 21-24 Temmuz tarihleri arasında da yine yurt içinde geçerli olmak üzere her yöne 150 dakika, 150 SMS ve 250 MB internet tanımladı. Ayrıca, 21 Temmuz'da, Vodafone Net limitsiz paket müşterileri için bir hafta geçerli olmak üzere ek 10 GB adil kullanım kotası artışı sağlandı.

Vodafone, demokrasi nöbeti tutan halka hizmet vermek amacıyla da meydanlara yakın tüm mağazalarının gece geç saatlere kadar açık olduğunu, kesintisiz iletişim sağlamak için şebeke ekibinin sürekli takipte, alanlarda da mobil istasyonlarla destek verildiğini bildirdi.

Türk Telekom'dan demokrasi nöbeti tutanlara ücretsiz Wi-Fi desteği

Türk Telekom da darbe girişimi sonrası müşterilerine ücretsiz hizmet sunarak iletişim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladı. Mobil hatlı müşterilerinin kullanımı için ücretsiz dakika ve internet yüklemesi yapan şirket, tüm Türkiye'ye, Türk Telekom Wi-Fi noktalarında bir hafta boyunca ücretsiz internet kullanım hizmeti, bir hafta boyunca ankesörlü telefondan şehir içi ve şehirler arası aramalarda ilk 5 dakika ücretsiz konuşma, ev telefonu kullanan bireysel müşterilerine de bir hafta boyunca şehir içi ve şehirler arası 3 bin dakika ücretsiz konuşma hediye etti.

Türk Telekom, bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu faydaların yanı sıra kendisinden toptan hizmet alan işletmeler ve bu işletmelerin limitsiz müşterilerinin artan iletişim ihtiyaçlarına uygun olarak ortaya çıkan ek internet ihtiyacını da ücretsiz sağladı.

27 Temmuz'da yaptığı açıklama ile Tüm Türkiye'de meydanlarda toplanan vatandaşların faydalanması için sayısı 5 bini geçen Wi-Fi alanını daha da genişlettiğini duyuran şirket, bu kapsamda İstanbul'da Taksim ve Saraçhane meydanları, Sakarya Kent Meydanı, Karaman Aktekke Meydanı, Erzincan Cumhuriyet Meydanı ve Erzurum Yakutiye Meydanı'nda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı.

Toplam 179 meydanda bulunan ve Türk Telekom bireysel satış ekibinin inisiyatifi ile harekete geçen Türk Telekom bayileri de gecenin geç saatlerine kadar kapılarını açık tutarak vatandaşlara telefon ve şarj hizmetinin yanı sıra su ve diğer ihtiyaçları konusunda da destek sundu.