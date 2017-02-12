Operatörler taşraya '4,5G'yi götürmek için yarışacak

ANKARA -

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yeri 4,5G hizmeti kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla 13 Mart'ta ihale yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 500'den az olan bin 472 yerleşim yeri belirlendi.

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylere işletmeciler tarafından 4,5G hizmeti verilemiyor.

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tüm masrafları Evrensel Hizmet Bütçesi'nden karşılanmak üzere söz konusu yerlere 4,5G hizmeti götürebilmek için Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi hazırlandı.