Okulları için mobil uygulama geliştirdiler

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Bilişim Teknolojileri Sınıfının 3 öğrencisi, eğitim hayatlarında birbirlerine yardımcı olmak amacıyla başlattıkları proje kapsamında "Bilsem Chat APP" adlı android bir mobil uygulama geliştirdi.

BİLSEM'in Bilgi Teknolojileri Sınıfı öğrencileri Çağdaş Aydın, Muhammet Tuğrul Sıcakyüz ve Muhammet Ali Hafızoğlu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Koray Özdemir danışmanlığında, okulların web sitelerinin cep telefonlarındaki kullanımında yaşanan zorluklar ve günlük hayatta bilgisayardan daha çok mobil cihazların tercih edilmesinden yola çıkarak proje başlattı.

Okulda 5 yıldır proje öğrencisi olarak öğrenim gören Bilişim Teknolojileri 9. sınıf öğrencisi Çağdaş Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının web sitesinin mobil cihazlarda kullanımı sırasında yazıların büyük görünmesi ve kullanım zorluğundan dolayı mobil uygulama geliştirmeye karar verip, çalışmaya başladıklarını söyledi.

Mobil uygulama yapmanın maliyetli bir iş olduğunu kaydeden Aydın, "Bilsem Chat APP" ismini verdikleri uygulamanın tasarımını ve yazılımını kendilerinin geliştirdiğini ifade etti. Aydın, "Belli bir uğraş ve çabayla yapabileceğimizi gördüğümüzden dolayı bu hizmeti tüm okullara ve bilim sanat merkezlerine öğrenciler olarak biz sunmak istedik." diye konuştu.

Aydın, şunları kaydetti:

"Veliler, öğretmenler ve öğrenciler için üç ayrı giriş sistemi düşündük. Ana menümüzde 'Hakkımızda', 'Ana Sayfa' ve öğrencilerin yararlanabileceği 'Dosyalar' bölümünü oluşturmaya gayret ettik. Bazı basit yazılım dili kodları, bazı sınavlar, üniversite soruları, TEOG ve yeni sistem sınavları için belli sorular... Yazılım dili kodları, basit uygulama yapma yerleri var iletişim bilgilerinizi girebildiğiniz. Aslında yeni bir sosyal medya oluşturduk bu uygulamayla. Tabi bir de geliştirmeyi düşündüğümüz formülümüz var. Burada da öğrenciler veya öğretmenler uzaktan birbirleriyle iletişim içine girip birbirlerine soru sorabilecekler. Bu şekildeki fikir dayanışması ile daha iyi projeler ortaya çıkarabilecekler."

"Öğretmenler, öğrencileri için dosya paylaşımları da yapabilecek"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Koray Özdemir de Milli Eğitim Bakanlığının tüm kurumlara ücretsiz birer web sitesi sağladığını fakat kurumların birer mobil uygulamasının olmadığına dikkati çekerek, öğrencilerinin tüm kurumların faydalanabileceği bir mobil uygulama hazırladığını dile getirdi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Aslında bir web sitesinde yapılabilecek her şeyi yapıp onun üzerine ekstra özellikler ekledik. Yönetici modülü, kurum yöneticilerinin ya da idarecilerinin kurumla ilgili duyuruları, haberleri ekleyebileceği bölümlere yer verdik. Öğretmenler, öğrencileri için dosya paylaşımları da yapabilecek. Birbirleriyle haberleşmelerini yapabilecekler. Aynı şekilde öğrencilerimiz de öğretmeleri ve idareyle iletişimlerini gerçekleştirecek. Aynı zamanda kendi aralarında da uygulama üzerinden mesajlaşma gerçekleştirebilecekler."

Özdemir, projeyi Play Store üzerinden tüm kurumların faydalanabileceği şekilde yayınlamayı düşündüklerini anlatarak, maliyetli olan mobil uygulama geliştirme işinden tüm kurumların ücretsiz faydalanabilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.