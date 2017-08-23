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Öğretim üyesinden patlamayan gübre

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman, patlamayan gübre ürettiklerini belirtti.

Öğretim üyesinden patlamayan gübre

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman, patlamayan gübre ürettiklerini belirtti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:08
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Öğretim üyesinden patlamayan gübre

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır çalıştığı solucan gübresi ile amonyum nitrat içerikli gübreden patlamayan gübre ürettiklerini söyledi.

Uzun zamandır bitki gelişimi ile ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Karaman, çalışmalarında birçok deneme yaptığına işaret ederek "İyi bir formülasyon elde etmek için çalıştık. Yaptığımız çalışmaların bitki üzerindeki gelişimlerini çok rahat gördük. Solucan gübresi bir hayli popüler. Solucan gübresinin formülasyonu katı olarak üretildiği için suda erime şansı yok." dedi.

"Olumlu sonuçlar aldık"

Solucan gübresinin suda çözülen formülünü geliştirdiklerini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Amonyum nitrat bitki gelişiminde en çok tercih edilen gübredir ama amonyum nitratın son zamanlarda terör faaliyetlerinde kullanılıyor olması, bütün dikkatleri buraya çekti ve yasak geldi. Şimdi köyde tarımla uğraşan insanlarımız artık amonyum nitrata ulaşamıyorlar. Ulaşamayınca da bunun yerini dolduracak yeni formülasyonlara ihtiyacı olduğunu düşündük. Biz burada bir kombinasyon yapacağız. Solucan gübresinin toz formülü ile amonyum nitratı birleştirdik. Hem etkili olması hem patlamayan formül olması gerekiyordu. Biz olumlu sonuçlar aldık. Amonyum nitrat patlamadıktan sonra kötü niyetli kişilerin ellerine geçse de bir problem teşkil etmiyor. Bundan dolayı çalışmayı önemsiyoruz."

Karaman, patlamayan gübre için patent başvurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGaziosmanpaşa ÜniversitesiGOÜ
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