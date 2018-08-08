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Öfkeliler daha zeki olduklarını düşünüyor

Öfkeli insanların zekalarını abartma eğilimi gösterdiği bildirildi.

Öfkeliler daha zeki olduklarını düşünüyor

Öfkeli insanların zekalarını abartma eğilimi gösterdiği bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:05
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Öfkeliler daha zeki olduklarını düşünüyor

Varşova Üniversitesinde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde 500'den fazla lisans öğrencisine önce ne kadar çabuk ve ne sıklıkta öfkelendiklerini belirlemek için sorular soruldu.

Öğrenciler daha sonra zekalarını kendilerinin değerlendirdikleri bir araştırmaya tabii tutuldu ve en sonunda nesnel bir zeka testinden geçirildi.

Nevrotikler zekalarını küçümsüyor

Çalışmada, çabuk öfkelenmeye meyilli öğrencilerin, bilişsel yeteneklerini abarttığı, öte yandan daha nevrotik olanların, genellikle zekalarını küçümsediği gözlendi.

Öfkenin zeka seviyesiyle bağlantısı olmadığının altını çizen uzmanlar, öfke ile zekayı abartma arasındaki neden sonuç ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Intelligence" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarıÖfkelilerZeka Testi
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