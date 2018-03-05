NX CAM Express'in avantajları

Modüler endüstri odaklı paketler - CAM Express, uygulamaya odaklı paketlerde bulunur.

Express, uygulamaya odaklı paketlerde bulunur. CAD-neutral - CAM Express herhangi bir CAD sisteminden bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Data import için key industry translators vardır.

herhangi bir sisteminden bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Data import için key industry translators vardır. Solid Edge ve NX ile entegredir.

ve ile entegredir. Dünya standartlarında müşteri desteği

Endüstrinin en iyi uygulamaları ile önceden yapılandırılmış

Kolay kurulum ve kullanımı kolay

Toplam sahip olma maliyetini düşürecek şekilde tasarlanmıştır.

NX CAM Express, CAD-den bağımsız bir işleme yazılımı uygulamasıdır

CAM yazılımı herhangi bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) sisteminden bağımsız olarak kullanılabilir ve veriyi import etmek için key industry translators içerir. CAM Express, aşağıda özetlenen aynı paketleri temel alan Siemens PLM Software CAD uygulamaları (NX ve Solid Edge) ile entegre kullanım için de mevcuttur.

Herhangi bir CAD verileriyle, torna (turning), frezeleme (milling), torna frezeleme (mill-turning) ve G koduna dayalı makine simülasyonunun tam spektrumlu özellikleriyle çalışmak için kullanılan CAD-bağımsız esnekliğinden dolayı, CAM Express ürünlerini hayata geçiriyor. CAM Express'i Solid Edge ile birleştirmek tasarımcı ve programcıya CAD'dan CAM'e bağlantılılık sağlıyor. Tasarımcı CAD modelini güncellerken, CAM Express bu modelin yeni bir sürümünün olduğunu bilir.