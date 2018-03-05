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NX CAM Express

NX CAM Express'in avantajları bu haberimizde..

NX CAM Express

NX CAM Express'in avantajları bu haberimizde..

05 Mart 2018 Pazartesi 17:03
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NX CAM Express

NX CAM Express'in avantajları

  • Modüler endüstri odaklı paketler - CAM Express, uygulamaya odaklı paketlerde bulunur.
  • CAD-neutral - CAM Express herhangi bir CAD sisteminden bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Data import için key industry translators vardır.
  • Solid Edge ve NX ile entegredir.
  • Dünya standartlarında müşteri desteği
  • Endüstrinin en iyi uygulamaları ile önceden yapılandırılmış
  • Kolay kurulum ve kullanımı kolay
  • Toplam sahip olma maliyetini düşürecek şekilde tasarlanmıştır.

NX CAM Express, CAD-den bağımsız bir işleme yazılımı uygulamasıdır

CAM yazılımı herhangi bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) sisteminden bağımsız olarak kullanılabilir ve veriyi import etmek için key industry translators içerir. CAM Express, aşağıda özetlenen aynı paketleri temel alan Siemens PLM Software CAD uygulamaları (NX ve Solid Edge) ile entegre kullanım için de mevcuttur.

Herhangi bir CAD verileriyle, torna (turning), frezeleme (milling), torna frezeleme (mill-turning) ve G koduna dayalı makine simülasyonunun tam spektrumlu özellikleriyle çalışmak için kullanılan CAD-bağımsız esnekliğinden dolayı, CAM Express ürünlerini hayata geçiriyor. CAM Express'i Solid Edge ile birleştirmek tasarımcı ve programcıya CAD'dan CAM'e bağlantılılık sağlıyor. Tasarımcı CAD modelini güncellerken, CAM Express bu modelin yeni bir sürümünün olduğunu bilir.

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Anahtar Kelimeler:
çamCAM ExpressÇadSolid EdgeNXNX CAM ExpressCAM YazılımıSiemens PLM Software CADNX Ve Solid Edge
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