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Nobel Barış Ödülü’nü nükleer silah kurbanlarına adadılar 

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), Nobel Barış Ödülü'nü nükleer silah kurbanlarına adadı.

Nobel Barış Ödülü’nü nükleer silah kurbanlarına adadılar 

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), Nobel Barış Ödülü'nü nükleer silah kurbanlarına adadı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:54
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Nobel Barış Ödülü’nü nükleer silah kurbanlarına adadılar 

ROMA 

Nükleer silahların yayılmasını önlemek için harcadığı çabalarla geçen hafta Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası'na (ICAN) bir ödül de İtalya’dan geldi.

ICAN, İtalya’da bu yıl 33’üncüsü verilen "Barış için Altın Güvercin" ödülüne layık görüldü.

ICAN Yürütme Kurulu Üyesi ve ICAN'ın desteklediği “Bombalara yatırım yapma” kampanyasının lideri Susi Snyder, ICAN adına ödülü almak için ziyarette bulunduğu Roma'da Nobel Barış Ödülü'nden uluslararası gündemde öne çıkan konuları AA muhabirine değerlendirdi. 

"Tüm nükleer testlerin kurbanlarına ithaf"
Snyder, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı beklemediklerini dile getirerek, "Gerçekten çok heyecanlandım. Bir anda şaşırıp 'ne oluyor' diye bağırdım odada. İnanılmaz bir andı. Bu ödül, bütün ICAN, ICAN üyesi 101 ülke, 460’ı aşkın örgütün ortaya koyduğu çalışmaların onaylanması, aynı zamanda Hiroşima, Nagasaki ve tüm nükleer testlerin kurbanlarına ithaftır." dedi. Snyder, Nobel Barış Ödülü'nü nükleer silah kurbanlarına adadıklarını belirtti.

"Bu nükleer programı durdurmak için bir fırsat"
ABD yönetiminin İran’ın nükleer programına ilişkin 2015’te yapılan anlaşmaya yönelik muhalif açıklamalarına ilişkin de Snyder, "İran ile yapılan bu anlaşma, çok iyi bir anlaşma. Bu, yaşamları korumak ve nükleer programı durdurmak için bir fırsat. Bu, bir rüya. Dolayısıyla biz bunu desteklemek durumundayız. Dostlarımız bunu destekliyor. Biz ve dostlarımız tutumumuzu muhafaza etmeli ve desteğimizi korumalıyız." diye konuştu.

Snyder, ABD ile Kuzey Kore arasında son günlerde yükselen tansiyona ilişkin ise "ABD ve Kuzey Kore karşılıklı atışmaya ve birbirlerinin yakınlarında savaş oyunları oynamaya son vermeliler. Karşılıklı konuşmalı, oturup bir anlaşma yapmalılar. Ancak bu şekilde dünyanın güvenli bir yer olduğuna inanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
NobelBarışödülNükleerSilahKurbanönce Vatan
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