Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday

NASA'nın yeni insansız uzay aracı Mars'a doğru yola çıktı

Nasa, Mars'taki depremleri incelemek üzere insansız uzay aracı InSight'ı uzaya gönderdi.

NASA'nın yeni insansız uzay aracı Mars'a doğru yola çıktı

Nasa, Mars'taki depremleri incelemek üzere insansız uzay aracı InSight'ı uzaya gönderdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:54
0 Okunma
NASA'nın yeni insansız uzay aracı Mars'a doğru yola çıktı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki depremleri incelemek üzere yeni insansız uzay aracı InSight'ı uzaya gönderdi.

NASA'nın, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle fırlatılan InSight uzay aracı, yüksek teknoloji sismometre ile Mars'taki depremleri inceleyecek.

InSight uzay aracının, gezegenin sıcaklığını ölçmek için daha önce hiç olmadığı kadar derine inerek yaklaşık 5 metrede incelemelerde bulunması bekleniyor.

Yüzey altı araştırması yapacak olan araç, Kızıl Gezegen'in jeolojik gelişimine ilişkin incelemelerde bulunacak.

Araç, Mars depremlerinin oluşturduğu sismik dalgaları kullanarak gezegenin iç yapısının bir haritasını oluşturacak.

Gezegenin oluşumunu araştıracak olan InSight'ın, 6 ay sonra Mars'a inmesi ve jeolojik kazılara başlaması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay DairesiNASAMarsInSight
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
Hubble Teleskobu'yla öte gezegende büyük keşif
Hubble Teleskobu'yla öte gezegende büyük keşif
72 yaşındaki 'mucit'ten ısıtıcılı bot
72 yaşındaki 'mucit'ten ısıtıcılı bot
Hücrelerde DNA'nın yeni bir yapısı keşfedildi
Hücrelerde DNA'nın yeni bir yapısı keşfedildi
AP Milletvekili Bildt: Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim
AP Milletvekili Bildt: Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim
Zeytin çeşitlerine 'gen bankası' güvencesi
Zeytin çeşitlerine 'gen bankası' güvencesi
NASA öte gezegen keşif uydusunu uzaya yolladı
NASA öte gezegen keşif uydusunu uzaya yolladı
Milli baz istasyonu göreve başlıyor
Milli baz istasyonu göreve başlıyor
Türkiye'nin en büyük bilimsel etkinliği THY 7. Science Expo 2018
Türkiye'nin en büyük bilimsel etkinliği THY 7. Science Expo 2018

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ