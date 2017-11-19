Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet
Sinemada izleyici rekoru kırıldı
Sinemada izleyici rekoru kırıldı
Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu
Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

NASA, ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

NASA, ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

19 Kasım 2017 Pazar 09:14
0 Okunma
NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Birleşik Kutup Uydu Sistemi (JPSS) programı kapsamında ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "JPSS-1" adı verilen uydunun, Delta-II roketiyle ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldığı duyuruldu.

JPSS-1'in fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra kutup yörüngesine yerleştiği, güneş enerjisi panellerinin açıldığı ve çalışmaya başladığı bildirildi.

"Hava tahminlerinin hızlı ve kesin olmasını sağlayacak"

NASA'nın ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yürüttüğü programın ilk ürünü olan JPSS-1, atmosferde basınç, nem ve deniz yüzeyi sıcaklığı ölçümleri ile bulutlanma, okyanus rengi, deniz buzu örtüsü, volkanik kül ve yangın gözlemleri yapacak. Elde edilecek veriler, hava tahminlerinin daha hızlı ve kesin olmasını sağlayacak.

NOAA Ulusal Hava Tahmini Hizmetleri Direktörü Louis W. Uccellini, acil durum ve afet yönetimlerinin, hayat kurtaracak kararlarda, giderek hava tahminlerine daha fazla güvenmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, ileri teknolojili meteoroloji uyduları sayesinde afetlere yol açan atmosfer olaylarının günler öncesinden tespit edilebileceğini ifade etti.

NASA'nın NOAA ile yürüttüğü JPSS programı, halen kutup yörüngesinde atmosfer gözlemleri yapan meteoroloji uydularını teknolojik bakımdan ileri seviyede yenilemeyi amaçlıyor. JPSS-1'de tamamı önceki uydulardan daha ileri teknolojiyle donatılmış 5 ayrı ölçüm enstrümanı bulunuyor. NOAA projenin finansmanını sağlarken, NASA ise uyduları teknolojik donanımları ve yer sistemleriyle tasarlayarak fırlatma işlemlerini gerçekleştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NASAMeteoroloji Uydusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla ilk elektrikli tırını tanıttı
Tesla ilk elektrikli tırını tanıttı
Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi
Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfedildi
Hem sıcak hem serin tutma özellikli kumaş geliştirildi
Hem sıcak hem serin tutma özellikli kumaş geliştirildi
Orbital ATK'nın kargo mekiği UUİ'ye fırlatıldı
Orbital ATK'nın kargo mekiği UUİ'ye fırlatıldı
Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'
Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
NASA Jüpiter'in yeni görüntülerini yayımladı
NASA Jüpiter'in yeni görüntülerini yayımladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ