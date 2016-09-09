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NASA gök taşına uzay aracı gönderdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kayaç örnekleri toplamak için Bennu adlı gök taşına uzay aracı OSIRIS-REx'i gönderdi.

NASA gök taşına uzay aracı gönderdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kayaç örnekleri toplamak için Bennu adlı gök taşına uzay aracı OSIRIS-REx'i gönderdi.

09 Eylül 2016 Cuma 12:45
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NASA gök taşına uzay aracı gönderdi

NEW YORK

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kayaç örnekleri toplamak için Bennu adlı gök taşına uzay aracı OSIRIS-REx'i gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, OSIRIS-REx, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas roketiyle 8 Eylül Perşembe günü yerel saatle 19.05'te fırlatıldı.

OSIRIS-REx'in, gök taşına 2018 yılında inmesi planlanıyor.

Bu uzay aracı, dünyaya yakın olması nedeniyle yaklaşık 500 bin gök taşı arasından seçilen 500 metre çapındaki Bennu'nun haritasını çıkardıktan sonra yüzeyinden kayaç örnekleri toplamaya başlayacak.

OSIRIS-REx'in, toplayacağı kayaç örnekleriyle 2021 yılında Bennu'dan ayrılarak dünyaya 2023'te dönmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 09.09.2016 12:45
Anahtar Kelimeler:
NASAönce Vatan
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