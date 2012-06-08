NASA en büyük projesinden vazgeçti

CAPE CANAVERAL -

NASA

yetkilileri, kara delikler ve nötron yıldızlarını araştırmak üzere 2014 yılında uzaya bir x-ışını teleskobu gönderilmesini öngören projede yüzde 30'lara çıkan ek masrafların kurumun bütçesini aştığı gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu.

