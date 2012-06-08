NASA en büyük projesinden vazgeçti

GEMS'in enflasyona göre ayarlanmış maliyetinin, teleskobu uzaya fırlatacak roketin maliyeti hariç 119 milyon dolar olarak belirlendiğini anlattı.
GEMS'in devre dışı kalmasının ardından, evrenin ilk oluşumu evresindeki ortaya çıkan ilk galaksileri bulmak amacıyla tasarlanmış olan, halen yapım aşamasındaki James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın elinde kalan son en büyük bilimsel projeyi oluşturuyor.
Bütçesini milyarlarca dolar aşmasına ve inşa programının yıllarca gerisinde bulunmasına karşın 2018 yılında uzaya fırlatılması öngörülen James Webb Uzay Teleskobu, uzaydaki dev Hubble Teleskobu'nun yerini alacak.
AA