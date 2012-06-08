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NASA en büyük projesinden vazgeçti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) elindeki en büyük iki bilimsel projeden biri olan, uzaya x-ışını teleskobu gönderme projesini rafa kaldırdı

NASA en büyük projesinden vazgeçti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) elindeki en büyük iki bilimsel projeden biri olan, uzaya x-ışını teleskobu gönderme projesini rafa kaldırdı

08 Haziran 2012 Cuma 14:05
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NASA en büyük projesinden vazgeçti
CAPE CANAVERAL - NASA yetkilileri, kara delikler ve nötron yıldızlarını araştırmak üzere 2014 yılında uzaya bir x-ışını teleskobu gönderilmesini öngören projede yüzde 30'lara çıkan ek masrafların kurumun bütçesini aştığı gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu.

GEMS'in enflasyona göre ayarlanmış maliyetinin, teleskobu uzaya fırlatacak roketin maliyeti hariç 119 milyon dolar olarak belirlendiğini anlattı.
GEMS'in devre dışı kalmasının ardından, evrenin ilk oluşumu evresindeki ortaya çıkan ilk galaksileri bulmak amacıyla tasarlanmış olan, halen yapım aşamasındaki James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın elinde kalan son en büyük bilimsel projeyi oluşturuyor.
Bütçesini milyarlarca dolar aşmasına ve inşa programının yıllarca gerisinde bulunmasına karşın 2018 yılında uzaya fırlatılması öngörülen James Webb Uzay Teleskobu, uzaydaki dev Hubble Teleskobu'nun yerini alacak.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:06
Anahtar Kelimeler:
NASA
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