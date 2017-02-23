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NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti

Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde 7 yeni gezegen keşfedildi.

NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti

Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde 7 yeni gezegen keşfedildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:30
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NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti

CAPE CANAVERAL

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı.

"Üçü, su varlığını ve canlı yaşamını destekleyebilecek yapıda" 

Güneş Sistemi dışında Samanyolu Galaksisi içindeki Kova takımyıldızı içindeki Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya'ya benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim adamları, gezegenlerden üçünün su varlığını ve canlı yaşamını destekleyebilecek yapıda olduğunu ifade etti.

"Dünya dışındaki yaşamları keşfetme yolunda tarihi bir adım attık"

Yaklaşık Jüpiter büyüklüğünde sönük bir yıldız olan Trappist-1’in etrafında sıkı bir ağ oluşturan gezegenlerin karasal ve kayalık yapıda olduğu, canlı yaşamına olanak verip vermeyeceklerinin anlaşılması için atmosferlerinin daha detaylı incelenmesinin gerekeceği belirtildi.

Keşfi yapan Liege Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Gillon ve ekibi, yıldızın etki bölgesinde Dünya'ya benzeyen daha fazla gezegenin olabileceğini ileri sürdü. 

"Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu ki dünya dışındaki yaşamları keşfetme yolunda tarihi bir adım attık." diyen araştırma ekibinden Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Amaury Triaud, "Samanyolu Galaksisi içinde Dünya büyüklüğünde çok sayıda başka gezegen olduğunu öğrenmek inanılmaz bir şey." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NASADünyaGezegenKeşif
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