NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik patlama testleri

GALVESTON

Houston Chronicle gazetesi, NASA'nın, Galveston yakınında sessiz süper sonik araştırma uçuşlarına ilişkin 2 haftalık projeyi başlattığını, halkın tepkisini ölçmek için deney aşamasındaki F/A-18'i uçurduğunu yazdı.

NASA'nın, bölgede F/A-18'in yarattığı sonik patlamaları hangi seviyede duyduklarını kayıt altına alıp geri bildirimde bulunmaları için 500 kadar gönüllüyle çalıştığı belirtildi.

Halkın sonik patlamalara tepkisiyle ilgili veri Federal Havacılık Dairesi ile paylaşılacak.

Federal Havacılık Dairesi, toplulukları ve altyapıyı ne yönde etkiyeceğine ilişkin kaygılardan ötürü kara üzerinde süper sonik uçuşları yasaklamıştı.

Uzay Dairesinin üzerinde çalıştığı uçağın ticari uçuşların süresini önemli ölçüde azaltabileceği ifade ediliyor.