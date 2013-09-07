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NASA Ay'a uzay aracı gönderdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, ''LADEE'' ismi verilen yeni bir insansız uzay hava aracını Ay'a gönderdi.

NASA Ay'a uzay aracı gönderdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, ''LADEE'' ismi verilen yeni bir insansız uzay hava aracını Ay'a gönderdi.

07 Eylül 2013 Cumartesi 13:06
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NASA Ay'a uzay aracı gönderdi

ANKARA  - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ''LADEE'' ismi verilen yeni bir insansız uzay hava aracını Ay'a gönderdi.

ABD'nin doğu kıyısından fırlatılan uzay aracının dahil olduğu projenin 280 milyon dolara mal olduğu belirtildi. LADEE uzay aracının, Ay'ı çevreleyen ince atmosfer tabakasını inceleyeceği ve NASA'nın gelecekte diğer gezegenlere yönelik çalışmalarda kullanmayı tasarladığı yeni lazer iletişim sisteminin de denenmesine fırsat sağlayacağı kaydedildi.

" Ay Atmosferi ve Toz Çevre Araştırmacısı" kelimelerinin İngilizce karşılıklarının kısaltması olan LADEE'nin uzun bir sarmal rotayı takip ederek biray sonra Ay'a varacağı bildirildi.

Bilimsel cihazların yanı sıra lazer iletişim sistemi de taşıyan LADEE 'deki sistemin, veri transferi konusunda kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 13:07
Anahtar Kelimeler:
NASA
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