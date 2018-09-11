NASA Ay'ın yörüngesine istasyon inşa etmeyi planlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotlar için Ay'ın yörüngesinde uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

Space.com'un haberine göre, Ay Yörüngesel Platformu-Ana Kapı (Lunar Orbital Platform-Gateway) adı verilecek 55 tonluk istasyonun ilk parçasının 2022'de; robot kol, mürettebat yerleşim modülü ve hava kilidi gibi diğer parçaların da bundan hemen sonra Dünya'nın uydusunun yörüngesine gönderilmesi öngörülüyor.

İstasyonun inşasında ve Ana Kapı'yı ziyaretlerde, hala geliştirilme aşamasındaki Orion derin-uzay kapsülü ve SLS mega roketinin kullanılması bekleniyor.

2022'den bir kaç yıl sonra astronotlara ev sahipliği yapabilecek

NASA yetkilileri, Ana Kapı'nın 2022'den bir kaç yıl sonra astronotlara ev sahipliği yapmaya hazır olabileceğini vurguluyor.

Ay'ın yörüngesindeki bu ileri karakolda mürettebat için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) kadar geniş bir alan bulunmayacak.

Aynı anda 4 astronotu konuk edebilecek

Ana Kapı'da planlara göre yaşam alanı minimum 55 metreküp olacak, aynı anda en fazla 4 astronota ev sahipliği yapabilecek. UUİ'de bu alanın 388 metreküp olduğu belirtiliyor.

Ay'ın yörüngesine inşa edilmesi planlanan istasyonun, uydu üzerinde ve çevresinde ticari ve bilimsel araştırmalara olanak sağlaması ümit ediliyor.