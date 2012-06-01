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NASA 4 milyar yıl sonrası için uyardı

NASA, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin çarpışmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı

NASA 4 milyar yıl sonrası için uyardı

NASA, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin çarpışmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı

01 Haziran 2012 Cuma 12:41
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NASA 4 milyar yıl sonrası için uyardı
WASHINGTON - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu ile komşu Andromeda galaksilerinin (gökada) çarpışmalarının kaçınılmaz olduğunu, ancak bunun 4 milyar yıl sonra olacağını bildirdi.

ABD'nin Baltimore kentinde düzenlenen basın toplantısında, NASA'nın Uzay Teleskop Bilimi Enstitüsü'nden (STScI) astrofizikçi Roeland van der Marel, "Oluşturduğumuz model istatistik olarak Samanyolu ve Andromeda arasında kafa kafaya bir çarpışma olacağını gösteriyor" dedi.
Bilimadamları, çarpışma olacağı sonucuna, Hubble uzay teleskobuyla yapılan karmaşık gözlemlerle, Andromeda'nın hızı ve ilerlediği yönün ölçümlerini yaparak ulaştı.
M31 adıyla da anılan Andromeda, şu anda 2,5 milyon ışık yılı ötede bulunuyor, ancak Samanyolu'na doğru ilerliyor.
Güneşin, galaksinin bir başka bölgesine gideceğini, ancak Dünya'nın ve Güneş Sisteminin tahrip olma tehlikesinin bulunmadığını belirten astronomlar, iki galaksi birbiriyle birleşse bile içindeki yıldızların birbirlerinden çok uzakta olduğunu, bu karşılaşma sırasında birbirleriyle çarpışmayacaklarını ifade ediyorlar.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:42
Anahtar Kelimeler:
NASA
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