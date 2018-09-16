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NASA 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı

NASA, kutuplardaki buzul değişimlerini incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı.

NASA 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı

NASA, kutuplardaki buzul değişimlerini incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı.

16 Eylül 2018 Pazar 09:13
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NASA 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı

WASHINGTON

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, kutuplardaki buzul değişimlerini incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı.

NASA, Amerika'nın en başarılı roketlerinden biri olarak bilinen United Launch Alliance'ın 155. ve sonuncusu olan ICESat-2 adlı uyduyu proje kapsamında uzaya fırlattı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uydu Grönland ve Antarktika buzullarındaki buz tabakalarının kalınlığını, erime oranını, deniz seviyesindeki değişimleri, orman kanopileri ile bulutlarının yüksekliğini ölçecek.

Elde edilen sonuçları bilim adamlarına yönlendirecek olan uydu, böylelikle buz tabakalarının zaman içerisindeki değişimine, küresel ısınmaya bağlı buz kayıplarına ve diğer faktörlerin dünyadaki deniz seviyelerini nasıl etkileyebileceğine dair öngörüler sunacak.

Yüksek teknoloji lazer sistemi taşıyan uydu, proje kapsamında ilk gönderilen ICESat uydusuna oranla 250 kat daha fazla bilgi toplayabilecek ve ölçümleri lazer ışınlarıyla yapacak. Böylelikle dünyaya gönderilen lazer ışınlarının geri dönüş süresi hesaplanarak buz yüzeylerindeki incelme miktarı hesaplanacak.

Uydu 3 yıl boyunca izleme yapacak

Proje kapsamında konuşan ICESat-2 sorumlu yardımcısı Tom Neumann, "Bir insanın göz kırpma süresi yarım saniyedir ve bu yarım saniyede uydu her 6 merceğinden 5000 yükseklik ölçümü yapacak ve bu her gün, her saat ve her saniye 3 yıl boyunca sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uydu, buzul erimesi, küresel ısınmaya bağlı değişimler ve deniz seviyelerinin ölçümünün yanı sıra aynı zamanda, vejetasyon, kar tabakaları ve nehir yüksekliklerini de hesaplayarak dünyadaki sel ve kuraklık önlemleri, yaban hayatı davranışları ve karbon gazı ölçümü konusundaki araştırmalara katkı sağlayacak. 

AA

Son Güncelleme: 16.09.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
NASABuzulUydu
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