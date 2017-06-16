Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK tarafından hazırlanan 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu değerlendirdi.

Türkiye'de 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmetinin ilk yılında mobil geniş bant hizmetlerde abone sayısı ve kullanım artışının sürdüğüne işaret eden Sayan, 1 Nisan 2017 itibarıyla 56,4 milyon vatandaşın 4,5G aboneliğine geçiş yaptığını ifade etti.

Cihazı ve SIM kartı 4,5G uyumlu, aktif olarak 4,5G hizmetini kullanabilen abonelerin sayısının 2016 sonuna göre 2,8 milyonluk artışla 22 milyona ulaştığına dikkati çeken Sayan, geniş bant internet abone sayısının önceki döneme göre 2,1 milyon artışla 64,3 milyon olduğunu kaydetti.

Sayan, bu dönemde, fiber abone sayısının ilk kez 2 milyonu aştığı, toplam internet abone sayısının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 arttığı bilgisini verdi.

Söz konusu dönemde hizmet kalitesi bildirimleri kapsamında 5 ilde mobil internet erişim hızları ölçümü yapıldığını belirten Sayan, bu ölçümler sonucunda mobil veri indirme hızına bakıldığında ilk üç ilin Bursa, Samsun ve Erzurum olduğunu bildirdi.

"Mobilden 59,92 milyar dakika görüştük"

Sayan, toplam mobil trafik miktarının yılın ilk çeyreğinde 59,92 milyar dakika olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sabit trafik için bu rakam yaklaşık 2,1 milyar dakika olarak gerçekleşti. Mobil trafik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı. Trafiğin büyük kısmını, yüzde 92,5 gibi bir oranla mobilden mobile giden trafik oluşturdu. Şehir içi trafikte sabit telefon hizmeti işletmecilerinin payı yüzde 15,2 iken Türk Telekom’un payı yüzde 84,8 oldu. Yurt dışına doğru çağrı trafiğinde ise Türk Telekom’un payı yüzde 47,2 olarak gerçekleşti. Bu trafikte, sabit ve mobil hatlardan en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke yine Almanya olurken, en çok aranan ilk üç kısa numara ise 182, 112, 186 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, mobil abone sayısının 75,7 milyona ulaştığına işaret ederek, geçen yılın aynı dönemine göre fiber uzunluğunun yaklaşık yüzde 9,2 artışla 297 bin 620 kilometreye çıktığını bildirdi.