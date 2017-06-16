Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98193
ALTIN
141.318
DOLAR
3.5016
STERLIN
4.4797
EURO
3.9184
Halterde İsa Güngör'den bronz madalya
Halterde İsa Güngör'den bronz madalya
İşçi olarak ABD’ye geldi Milyon Dolarlık Fabrikatör Oldu!
İşçi olarak ABD’ye geldi, fabrikatör...
Vedat Behar: Müziğin hayatımdaki yeri tektir
Vedat Behar: Müziğin hayatımdaki yeri...
Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı
Mobil abone sayısı 76 milyona...
600 deniz mili katetti, Antalya'da görüntülendi
600 deniz mili katetti, Antalya'da...

Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yılın ilk çeyreğinde mobil abone sayısının 75,7 milyona ulaştığını, toplam fiber uzunluğunun ise yüzde 9,2 artışla 297 bin 620 kilometreye çıktığını bildirdi.

Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yılın ilk çeyreğinde mobil abone sayısının 75,7 milyona ulaştığını, toplam fiber uzunluğunun ise yüzde 9,2 artışla 297 bin 620 kilometreye çıktığını bildirdi.

16 Haziran 2017 Cuma 13:56
16 Okunma
Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK tarafından hazırlanan 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu değerlendirdi.

Türkiye'de 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmetinin ilk yılında mobil geniş bant hizmetlerde abone sayısı ve kullanım artışının sürdüğüne işaret eden Sayan, 1 Nisan 2017 itibarıyla 56,4 milyon vatandaşın 4,5G aboneliğine geçiş yaptığını ifade etti.

Cihazı ve SIM kartı 4,5G uyumlu, aktif olarak 4,5G hizmetini kullanabilen abonelerin sayısının 2016 sonuna göre 2,8 milyonluk artışla 22 milyona ulaştığına dikkati çeken Sayan, geniş bant internet abone sayısının önceki döneme göre 2,1 milyon artışla 64,3 milyon olduğunu kaydetti.

Sayan, bu dönemde, fiber abone sayısının ilk kez 2 milyonu aştığı, toplam internet abone sayısının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 arttığı bilgisini verdi.

Söz konusu dönemde hizmet kalitesi bildirimleri kapsamında 5 ilde mobil internet erişim hızları ölçümü yapıldığını belirten Sayan, bu ölçümler sonucunda mobil veri indirme hızına bakıldığında ilk üç ilin Bursa, Samsun ve Erzurum olduğunu bildirdi.

"Mobilden 59,92 milyar dakika görüştük"

Sayan, toplam mobil trafik miktarının yılın ilk çeyreğinde 59,92 milyar dakika olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sabit trafik için bu rakam yaklaşık 2,1 milyar dakika olarak gerçekleşti. Mobil trafik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı. Trafiğin büyük kısmını, yüzde 92,5 gibi bir oranla mobilden mobile giden trafik oluşturdu. Şehir içi trafikte sabit telefon hizmeti işletmecilerinin payı yüzde 15,2 iken Türk Telekom’un payı yüzde 84,8 oldu. Yurt dışına doğru çağrı trafiğinde ise Türk Telekom’un payı yüzde 47,2 olarak gerçekleşti. Bu trafikte, sabit ve mobil hatlardan en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke yine Almanya olurken, en çok aranan ilk üç kısa numara ise 182, 112, 186 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, mobil abone sayısının 75,7 milyona ulaştığına işaret ederek, geçen yılın aynı dönemine göre fiber uzunluğunun yaklaşık yüzde 9,2 artışla 297 bin 620 kilometreye çıktığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MobilAbone Sayısı76 Milyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 deniz mili katetti, Antalya'da görüntülendi
600 deniz mili katetti, Antalya'da görüntülendi
"Siber saldırılar, insan yaşamını tehdit ediyor"
"Siber saldırılar, insan yaşamını tehdit ediyor"
4,5G aboneleri ayda 5,5 gigabayt internet kullanıyor
4,5G aboneleri ayda 5,5 gigabayt internet kullanıyor
2023'ün İstanbul'una mobil yolculuk
2023'ün İstanbul'una mobil yolculuk
Genler gözden zihin okuma yeteneğini etkiliyor
Genler gözden zihin okuma yeteneğini etkiliyor
Cep telefonunda şans oyunları oynamak güvenli mi?
Cep telefonunda şans oyunları oynamak güvenli mi?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ