BURSA - Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ersin Kaymak ve Yiğit Can Taşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının desteği ile hava tahmininden savunma sanayisine, yeryüzü ve uzayın basit görüntülenmesinden navigasyon sistemlerine kadar pek çok alanda kullanıma uygun mini uydu geliştirdi.

Geçen yıl ABD'de NASA sponsorluğunda düzenlenen ve binin üzerinde katılımın gerçekleştiği proje yarışmasında, uyduyu tanıtma imkanı bulan Kaymak ve Taşoğlu, tasarımlarının uzaya fırlatılacağı günü bekliyor.

Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mini uydunun, normallerin tüm özelliklerini taşıyan fakat daha minimize edilen hali olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Robot Topluluğu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Kaymak, önce ABD'deki yarışma ile hayat bulan mini uydunun, zamanla bir Ar-Ge projesine dönüştüğünü, dış yüzeyi ve yazılımı tamamen kendilerine ait olan uydunun, birkaç testin ardından fırlatılma seviyesine geleceğini bildirdi.

Radyasyon testleri yapılmadı

Kaymak, mini uydunun tasarım olarak hazır hale geldiğini ancak son aşamada uydunun radyasyon ortamında nasıl bir tepki vereceğinin test edilmesi gerektiğine işaret etti.

Onun dışında dış tasarımlarının görev için hazır olduğuna dikkati çeken Kaymak, "NASA'nın 2020 ile 2024 yılları arasında alçak yörünge dediğimiz yani atmosferin belli bir aşaması ve uzayın girişi diyebileceğimiz bir alana 300 tane bu tarz mini uydu gönderme projesi var. Biz de Türkiye olarak mini uydularımızı gönderebiliriz." diye konuştu.

Kaymak, uydunun, oturtulduğu yörünge itibarıyla atmosfer, hava durumu tahminleri, yeryüzünde basit görüntüleme ve navigasyon sistemlerine destek gibi pek çok alanda kullanılabileceğini vurguladı.

Meteoroloji balonu yerine mini uydu önerisi

Projenin iç yazılım ve sensör programlamasını yapan Yiğit Can Taşoğlu da mini uydu için için en kaliteli malzemeleri kullandıklarını belirterek, güneş panelleri sayesinde pilsiz sınırsız süre çalışacağını anlattı.

Taşoğlu, Türkiye'de hava tahminleri için meteoroloji balonu kullanıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 3 veya 4 ilde hava tahmini balonu bulunuyor. Biz bu uyduyla nem, sıcaklık, basınç ve gaz miktarı gibi atmosferik verilerin tamamını alıyoruz. Bu verilerin hepsini anlık olarak alabiliyoruz ve bu veriler aşağıya iletilebiliyor. Uydunun maliyeti çok düşük olduğundan ve tekrar tekrar kullanılabildiğinden dolayı ülkenin her tarafında bunu yaygınlaştırıp, örneğin 81 ilin her birinden bu uyduların fırlatılıp her gün hava sıcaklığı gibi bütün atmosferik verileri alabiliriz."

