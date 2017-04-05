Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88989
ALTIN
148.383
DOLAR
3.6947
STERLIN
4.6144
EURO
3.9407
Sadri Alışık 92 yaşında
Sadri Alışık 92 yaşında
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız...
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'

'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, "YTÜ ile yaptığımız iş birliğiyle kurulan takımlar da inşallah milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımızı uzaya çıkaracaktır." dedi.

'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, "YTÜ ile yaptığımız iş birliğiyle kurulan takımlar da inşallah milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımızı uzaya çıkaracaktır." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 18:37
2 Okunma
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'

İSTANBUL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk BayraktarTürkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa'daki yerleşkesinde düzenlenen "Milli Teknoloji Buluşmaları"nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. 

Etkinliğin ardından YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı-YTÜ iş birliğini duyuran Bayraktar, iş birliğiyle gençlerin yüksek teknoloji alanındaki fikirlerine sahip çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Teknoloji ve uygulamayla ilgili eğitimler düzenlenecek"

Bayraktar, "Gençlerin yüksek teknoloji alanında kuracakları proje takımlarını desteklemek üzere YTÜ ile bir protokol imzaladık. İnşallah kurulacak bu takımlar sayesinde öğrenciler uluslararası yarışmalara katılacaklar. Yine üniversite içinde ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda teknoloji ve uygulamayla ilgili eğitimler düzenlenecek." şeklinde konuştu.

Firmaları bünyesinde daha önce milli insansız hava araçlarıyla ay yıldızlı al bayrağı semaya taşımayı başardıklarını ifade eden Bayraktar, "YTÜ ile yaptığımız iş birliğiyle kurulan takımlar da inşallah milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımızı uzaya çıkaracaktır." dedi. 

"Milli teknoloji hamlesini kamuya açık alanlarda yaygınlaştırmak istiyoruz"

Selçuk Bayraktar, dünyada inovasyon kültürünü yeni bir boyuta taşıyan "Maker Hareketi" için Türkçe bir isim olan dene-yap'ı uygun gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hareketin adının da kendi gibi milli olması gerekiyordu. O yüzden ismini Maker Lab ya da başka yabancı isimler değil, özgün bir şekilde dene-yap koymayı uygun gördük. Biz ilk etapta dene-yap atölyelerimizi kamuya açık alanlarda, parklarda, belediyelerin uygun gördüğü alanlarda kurmayı düşünüyoruz. Milli teknoloji hamlesini topluma mal ederken elbette bunu kamuya açık alanlarda yaygınlaştırmak istiyoruz." 

"Hedefimiz üniversite öğrencilerimizin uluslararası yarışmalarda başarı kazanması"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Bayraktar da bilgiye ve ilime vakıf, öğrenme arzusu duyan gençleri yarınlara hazırlamaya çalışacaklarını belirterek, hedeflerinin, üniversite öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda başarı kazanması olduğunu söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Teknoloji Takımı VakfıMütevelli Heyeti Başkanı BayraktarTeknolojiMilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın ilk nano araba yarışı Fransa'da yapılacak
Dünyanın ilk nano araba yarışı Fransa'da yapılacak
İLK YERLİ MOTOR ÜRETİLDİ
İLK YERLİ MOTOR ÜRETİLDİ
UZAYDA GİZEMLİ YOLCULUK
UZAYDA GİZEMLİ YOLCULUK
Otomotivden tüm zamanların rekoru
Otomotivden tüm zamanların rekoru
SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ HEDEFLER
SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ HEDEFLER
Twitter Periscope'un Türkiye'deki ismini Scope olarak değiştirdi
Twitter Periscope'un Türkiye'deki ismini Scope olarak değiştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ