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Milli baz istasyonu Türkiye'yi konuşturuyor

Mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı sağlanmasına yönelik başlatılan milli baz istasyonu Ulak'ın kurulum çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Milli baz istasyonu Türkiye'yi konuşturuyor

Mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı sağlanmasına yönelik başlatılan milli baz istasyonu Ulak'ın kurulum çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:27
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Milli baz istasyonu Türkiye'yi konuşturuyor

Türkiye'yi baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri haline getiren Ulak'ın, ülkenin haberleşmesinde üstlendiği görev artıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle ASELSAN tarafından geliştirilen 4,5G milli baz istasyonu Ulak, ULAK Haberleşme AŞ'nin koordinasyon ve sorumluluğunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile telekom operatörlerinin katkılarıyla giderek yaygınlaşıyor.

Ulak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında sahadaki yerini alıyor. Bu kapsamda nüfusu 500'ün altındaki yerlere Ulak baz istasyonlarıyla mobil geniş bant haberleşme altyapısı kuruluyor.

Birinci aşaması 489 baz istasyonunun kurulumunu kapsayan proje hız kazandı. Geçen sürede aktif hizmet veren baz istasyonu sayısı 241'i buldu.

Evrensel Mobil Kapsama Projesi'nin birinci aşamasına ilişkin teslimatlar bu ay tamamlanacak. İlk aşamanın daha önce yıl sonuna kadar sonuçlandırılması planlanırken, bu sürenin ekim-kasım aylarında bitirilebileceği değerlendiriliyor.

İkinci aşama için teslimat zamanı

Projenin ikinci aşaması kapsamında bu yıl için 326 sipariş bulunuyor. Bu sayının önümüzdeki yıl siparişleriyle 500 civarında olması bekleniyor.

İkinci aşama teslimatlarına gelecek hafta yapılacak fabrika kabul testleriyle başlanacak. Gelecek hafta 74 sistemin ikinci aşama kapsamında teslim edilmesi planlanıyor.

Operatörlere teslimat da başlıyor

GSM operatörlerinin ise ilk parti siparişleri kapsamında bu yıl için operatör bazına 250, toplam 750 baz istasyonu siparişi bulunuyor.

Bu siparişlerin teslimatına gelecek ay itibarıyla başlanacak.

4,5G Lisans Sözleşmesi'nde yer alan yerlilik oranları Ulak baz istasyonlarıyla azami oranda karşılanabiliyor.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde, operatörlerle yürütülen 2019-2021 yıllarına ait sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Türkiye'yi 5 ülkeden biri yaptı

Artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurt içi olanaklarla geliştirilmesi amacıyla ortaya konulan Ulak, Türkiye'yi baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri yaptı.

Haberleşme sistemini daha güvenli hale getiren Ulak, Türkiye'yi haberleşme alanında teknolojiyi alan ve kullanan ülke olmaktan çıkardı, tasarlayan, üreten ülke haline getirdi.

Ulak sayesinde ülke kaynakları verimli kullanılacak, güvenliğin ön planda tutulması dolayısıyla bilgiler korunacak. Türkiye'nin haberleşmedeki dışa bağımlılığını azaltacak Ulak'ın ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor. Ulak'ın Türkiye'ye yeni ihracat fırsatlar sunması öngörülüyor.

SSB, ULAK Haberleşme AŞ koordinesinde oluşturulan ve geliştirilmekte olan ekosistemle Ulak, Milli Ağ Teknolojileri (Milat) ve 5G Çekirdek Şebeke (Çınar) projeleri kapsamında elde edilen birikimden yararlanarak, Türkiye'de yeni iletişim teknolojilerine ilişkin altyapıyı hazırlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Baz IstasyonuULAK
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