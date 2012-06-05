Mesajla da acil yardım istenecek

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



Yönetmelik ile özellikle duyma veya konuşma engelli vatandaşların acil yardım hizmetlerine ulaşımı sağlanabilecek.

Daha önce 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İmdat kısa numaraları ile kısıtlı olan arayanın adresi/yaklaşık yeri bilgisinin acil çağrı merkezine iletilmesi, artık tüm acil yardım çağrı hizmeti veren kuruluşlar için geçerli olacak. Aramanın sabit bir şebekeden gelmesi halinde, talep eden tüm acil çağrı merkezlerine, arayan kişinin kayıtlı posta adresinin yanı sıra o adrese karşılık gelen coğrafi koordinatları da iletilecek.

Acil yardım çağrı hizmeti sunan Emniyet Genel Müdürlüğü, İtfaiye Teşkilatı ya da Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşların karşılaştıkları önemli sorunlardan biri olan çağrının geldiği adresi hızlı bir şekilde bulamama sorunu çözülmüş olacak.