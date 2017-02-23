ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürlerle çocukları internet ortamındaki kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çocukların internet ortamında kötü niyetli kişilerle karşılaşmaları veya cep telefonlarının çalınması durumunda izleyebilecekleri yöntemlere ilişkin uyarıların yer aldığı broşür hazırladı.

İnternetin masal dünyası gibi "büyülü" olduğuna vurgu yapılan broşürde, "Pamuk Prenses" masalından esinlenilerek, "Masallarda cadılar varsa internette de kötü insanlar var" uyarısı yapıldı.

Kötü ve rahatsız edici mesajlara cevap verilmemesinin mağduriyeti engellediği vurgulanarak, böyle bir mesajla karşılaşıldığında anne, baba veya güvenilen bir yetişkine durumun iletilmesi gerektiği kaydedildi.

Ev adresi, telefon numarası, okul ismi ve yerinin yanı sıra ebeveynlerin kişisel bilgilerinin internette kullanılmaması, internetten fotoğrafların kime gönderildiğine dikkat edilmesi ve tanınmayan veya güvenilmeyen hesaplardan gelen mesaj eklerinin virüs taşıyabileceği ihtimaline karşılık açılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Telefon uygulamalarının ebeveynlerin kontrolünde yüklemesinin önemine değinilerek, basit tedbirlerin sanal dünyadaki büyük kayıpları engellediğine işaret edildi.

Yapılması gerekenler

Kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde sosyal medya hesaplarının şifrelerinin değiştirilmesi ve banka hesaplarıyla ilgili sorun yaşamamak için durumun bankaya bildirilmesi gerekiyor.

Akıllı telefon değiştirirken ve tamirciye verirken kişisel bilgi, belge ve görüntülerin temizlenerek verilmesi, biten özel yazışmaların telefondan silinmesi, en önemli uyarılar arasında yer alıyor.

Telefonun gasbedilmesi veya kaybedilmesi durumunda, telefonun iletişiminin kesilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu aranarak durumun ihbar edilmesi, Cumhuriyet savcılığına IMEI numarasının yazılı olduğu şikayet dilekçesinin verilmesi ve 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulması gerekiyor.