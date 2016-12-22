Keşif aracının, halen araştırma yürüttüğü Gale Krateri'ndeki Sharp Dağı yakınlarında kalsiyum sülfat damarları içinde tespit ettiği

bor minerali

nin, gezegenin geçmişinde uzun süreli yaşamsal yer altı suyu varlığının kanıtı olabileceği belirtildi.

NASA'nın Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, Amerikan Jeofizik Cemiyetinin San Francisco'da düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı bilgilendirmede, suda yüksek çözünürlüğe sahip olan bor mineralinin izlerine genelde buharlaşmış su kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde rastlandığını, dolayısıyla Kızıl Gezegen'de bor bulunmasının da geçmişte yaşamsal su kaynaklarının mevcudiyetinin işareti olabileceği ifade edildi.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarından araştırmacı Patrick Gasda, "Eğer kalsiyum sülfat mineral damarları içinde bulduğumuz bor Dünya'dakine benzer özellikteyse, o zaman Curioisty'nin bulgularına dayanarak Mars'ın yer altı sularının 0 ila 60 derece arası sıcaklığa ve alkali bakımından nötr özelliğe sahip olduğu sonucuna varabiliriz." dedi.

Ayrıca Gasda, bunun geçmişte normal organizmaların yaşamasına imkan verecek yer altı su kaynaklarının bulunduğu anlamına gelebileceğini belirtti.

Mars'ın geçmişinde canlı yaşamının var olup olmadığı hala bilinmiyor ve bugüne kadar bu alanda ikna edici bir kanıta ulaşılmış değil. Keşif aracı Cruioisty, Kızıl Gezegen'in geçmişte herhangi bir dönemde canlı yaşamına uygun bir çevre sunup sunmadığını araştırmak üzere 2012'de Mars'a ulaşmıştı.

AA