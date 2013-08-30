Mars’a yolculuk için 165 bin başvuru

TORONTO





Hollanda merkezli Mars One şirketince geçen yıl başlatılan kampanya ile 2023’te gerçekleştirilecek geri dönüşü olmayan yolculuk için dört erkek ve dört kadının seçileceği duyurulmuştu. 31 Ağustos 2013'te sona erecek başvurularda, 140 ülkeden 165 bin kişinin Mars’a gidebilmek için müracaatta bulunduğu açıklandı. Başvuranlar arasında Çinliler ile Amerikalıların büyük çoğunlukta olduğunu belirtti.

Mars One’ın fikir babası ve kurucusu Bas Landorp’un açıklamalarına göre, 5 ila 75 dolar arasında başvuru ücreti ödeyen 165 bin kişi arasında, 7 bin Kanadalı bulunuyor. 6 milyar dolar bütçeli projenin ana eğitimi ve uzay aracının inşasına 2016’da başlanacak ve 2022’de tamamlanacak.

Bu arada 2015 yılında başvuru sahipleri arasından belirlenen 40 kadar gönüllü, farklı gruplar halinde 7 yıllık eğitime alınacak. 2023’de Mars’a gidecek olan 8 kişi, projenin finansmanını desteklemek için başlatılacak televizyon şovu seyircileri tarafından bu gruplar arasından seçilecek.

Kızıl Gezegen'e yerleşmek isteyenler arasında 11 Türk vatandaşı da bulunuyor.