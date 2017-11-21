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Mars'ta 'akan su' bulunduğu teorisi çöktü

Bilim adamları, gezegen yüzeyindeki koyu çizgilerin su değil kum akıntısı izi olduğunu açıkladı.

Mars'ta 'akan su' bulunduğu teorisi çöktü

Bilim adamları, gezegen yüzeyindeki koyu çizgilerin su değil kum akıntısı izi olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2017 Salı 12:23
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Mars'ta 'akan su' bulunduğu teorisi çöktü

Bilim insanlarıMars'ın yüzeyinde bulunan koyu derin çizgilerin su değil kum akıntısı izi olduğunu duyurdu.

Arizona Üniversitesi, Durham Üniversitesi ve Gezegen Bilimi Enstitüsünden bilim adamları, Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki dar, koyu renk akıntı izlerinin Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Mars Keşif Uydusu'na (MRO) yerleştirilen "HiRISE" teleskobu tarafından elde edilen görüntülerini inceledi.

Araştırmanın baş yazarı Colin Dundas, Yineleyen Yamaç Çizgileri (RSL) olarak adlandırılan binlerce çizgiden 151'inin incelendiğini, RSL'lerin çoğunun 28 ila 35 derece arasındaki eğimlerle sona erdiğini, bunun hem Dünya'da hem de Mars'taki kumul eğimlerinin bitiş derecesiyle aynı olduğunu söyledi.

Dundas, RSL'lere dair tespitlerinin Mars'ın bugünkü yüzeyinin çok kuru olduğu bulgularını desteklediğini söyledi.

RSL'lerin su değil kum ve toz gibi tanecikli maddelerden oluştuğu sonucuna varan bilim adamları, bazı RSL'lerde hidratlaşmış minerallerin saptandığını, bu nedenle RSL'lerin oluşumunda su zerreciklerinin rolü olabileceğini bildirdi.

Çalışma, Mars yüzeyinde akan su bulunmadığını tezini desteklerken Kızıl Gezegen'de su bulunduğu tezini tamamen bertaraf etmediği vurgulandı.

Bilim adamları, Mars'ta su bulunabileceğini ancak bunun hayatın oluşumuna olanak sağlayacak düzeyde olmadığını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine ait "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

NASA, 2015 yılında Kızıl Gezegen'de sıcak aylarda tuzlu su aktığına dair güçlü kanıt elde ettiğini açıklamıştı.

Bilim adamları, koyu renk, dar akıntıların Mars'ın en sıcak aylarında ortaya çıktığını, yılın geri kalan dönemlerinde yok olduğunu bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıMarsKum Akıntısı IziNASA
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