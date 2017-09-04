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Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli

Siber güvenlik uzmanları, fidye ve şantaj için piyasaya sürülen Locky virüsünün yeni versiyonunun, dünyayı etkileyen Wanna Cry'dan daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli

Siber güvenlik uzmanları, fidye ve şantaj için piyasaya sürülen Locky virüsünün yeni versiyonunun, dünyayı etkileyen Wanna Cry'dan daha tehlikeli olduğunu belirtti.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:52
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Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli

İSTANBUL - Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanları tarafından fidye ve şantaj için piyasaya sürülen Locky virüsünün yeni versiyonunun dünyayı etkileyen Wanna Cry'dan daha tehlikeli olduğunu, elektronik postalar aracılığıyla yayıldığı bilgisayarda bulunan dosyaları şifrelediği takdirde çözülmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Siber Güvenlik Uzmanı Hasan Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Locky virüsünün sistemi ele geçiren, harddisk üzerindeki verileri şifreleyen fidye tiplerinden biri olduğunu söyledi.

Virüsün şifrelenmiş dosyalar için kullandığı ilk uzantının ".locky" olduğuna dikkati çeken Yener, "Yeni çıkan bu verisyonlarda '.diablo6', '.osiris', '.odin', '.thru', '.zepto', '.shit', '.aesir', '.loptr' ve '.likutus' gibi yeni uzantıları da ortaya çıktı." dedi.

Yener, Locky virüsünün bu yeni versiyonunun "spam e-posta" tekniği ile yayıldığını ifade ederek, elektronik postada ek olarak bir "office" ve "zip dosyası" yer aldığını kaydetti.

Dosyaların indirlidiği ve çalıştırıldığı esnada virüsün devreye girdiğine işaret eden Yener, "Kim olursa olsun, eğer içeriğinden emin değilseniz, size gelen mailleri açmayın. 'Cari hesap mutabakatı', 'hediye kazandınız', 'siparişiniz gönderildi', 'teslimat bilgilerinizi kontrol edelim', 'fatura bilgileri', 'borç bilgileriniz' ve 'e-fax' gibi mailleri ise kesinlikle tıklamayın. Bilgisayar, internet, virüs tarama, alışveriş, hediye kuponu, banka dekontu ile indirim konularıyla ilginizi çekmeye çalışan elektronik postaları açmayın." uyarısında bulundu.

"Elektronik posta ekleriyle bulaşıyor"

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı Tahir Bilici de "Locky" virüsünün geçen yıl bazı ülkeler ile birçok kuruma ciddi zararlar verdiğini, günümüzde yeniden gündeme gelmeye başladığını söyledi.

Bilici, "Geçen yıl Locky Windows işletim sistemlerinde güvenli mod diye tabir edilen bir geliştirici ekranı ile rahatlıkla kaldırılabiliyordu. Fakat bu sefer daha da gelişmiş kötü yazılım ile karşı karşıyayız. Hatta o kadar kötü ki geçtiğimiz aylarda yayılan Wanna CRY zararlısının çözümü ile öznitelik değişimi bile işe yaramıyor." dedi.

Virüsün genellikle elektronik posta ekleriyle bulaştığını belirten Bilici, vatandaşların tanımadığı ve güvenmediği elektronik posta eklerini indirmemeleri, spam maillere asla dokunmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
LockyWanna CrySiber Güvenlik
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