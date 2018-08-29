Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94059
ALTIN
247.352
DOLAR
6.3824
STERLİN
8.2258
EURO
7.4482
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar...
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir...
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak...
AB'den Trump'a uyarı
AB'den Trump'a uyarı
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "iTunes" uygulamasında da güvenlik açığı belirledi.

Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "iTunes" uygulamasında da güvenlik açığı belirledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:32
1 Okunma
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz"iTunes" uygulamasında da güvenlik açığı belirleyerek "kredilendirme listesi"ne girmeye hak kazandı.

Apple'ın sesli asistanı "Siri" ile web tarayıcısı "Safari"deki güvenlik açıklarını bularak düzeltilmesini sağladığı için firmanın onur ve teşekkür listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, müzik ve film oynatıcısı "iTunes"da da lisans sözleşmesiyle ilgili güvenlik açığı tespit ederek firma yetkililerine iletti.

"Kredilendirme listesine" alınacak

Firma bir süre sonra "tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini" belirterek, Yılmaz'ın "kredilendirme listesi"ne alınacağını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Apple kullanıcılarının kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Apple'ın "iTunes" isimli bir yazılımı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yazılım cihazlara yükleme, güncelleme, müzik dinleme ve film izlenme imkanı sağlıyor. Yazılım içerisinde Apple ID oluşturma, lisans sözleşmesi gibi bölümlerdeki bağlantılarla ilgili bir güvenlik sorunu tespit ettim. iTunes yazılımını aynı internet ağı üzerinden kullanan kötü amaçlı biri, diğer kullanıcının yaptığı işlemleri görebiliyor ve müdahale edebiliyordu. Bu güvenlik sorununu e-mail yoluyla Apple'a ilettim. Firmanın güvenlik birimi tarafından verilen cevapta sorunun düzeltildiği ifade edilerek, Apple'ın web sorununu çözdüğüm için 'kredilendirme listesi'ne ekleneceğim belirtildi."

Yazılım mühendisi olmak istiyor

Yılmaz, daha önce de firmanın onur ve teşekkür listelerine girdiğini anımsatarak, adının yakında kredilendirme listesine de eklenecek olmasını kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Bu listelerin kendisi gibi genç çalışmacılar için referans olduğunu anlatan Yılmaz, hedefi olan yazılım mühendisliği için kendisini geliştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AppleGüvenlik AçığıKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteden yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Üniversiteden yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Bakan Varank'tan Endonezyalı mevkidaşına jest
Bakan Varank'tan Endonezyalı mevkidaşına jest
İlk milli mikro uydu bir yıl sonra gökyüzünde
İlk milli mikro uydu bir yıl sonra gökyüzünde
ASELSAN hayat kurtaracak
ASELSAN hayat kurtaracak
E-Fatura Avantajlarından Yararlanın
E-Fatura Avantajlarından Yararlanın
Sinek larvaları hastalara şifa oluyor
Sinek larvaları hastalara şifa oluyor
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda
Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ