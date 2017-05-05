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LED Ekran Sistemleri Reklamcılığın Yeni Yüzü

Reklamcılık sektörüne yeni bir soluk getiren LED ekran sistemleri Fetih LED ayrıcalığıyla marka ve ürün tanıtımlarında firmaları öne çıkarıyor.

LED Ekran Sistemleri Reklamcılığın Yeni Yüzü

Reklamcılık sektörüne yeni bir soluk getiren LED ekran sistemleri Fetih LED ayrıcalığıyla marka ve ürün tanıtımlarında firmaları öne çıkarıyor.

05 Mayıs 2017 Cuma 13:10
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LED Ekran Sistemleri Reklamcılığın Yeni Yüzü

Daha fazla görünen, dikkat çekici, ilgi odağı reklam kampanyaları LED teknolojileri sayesinde atağa geçti. LED tabela sabit yazılara sahip bir tabelanın LED’lerle işlenmesi neticesinde daha etkin hale getirilmiş bir sistemdir. Eski tabela yöntemlerinde ışıklı bir kutu içerisine konulan floresan lambalarla yazı zemininin aydınlatması sağlanıyordu. Bu sistemlerin ulaşabileceği alan ancak tabela güzergahına bakılması halinde ilgiyi çekebilecek ölçülerdeydi. Buna karşın LED tabelalar yüksek ışık seviyeleri ile tasarlanabildikleri için daha dikkat çekici özelliğe sahiptir. Ayrıca sönen, tekrar yanan ve hareket eden ışıkların daha yüksek oranda dikkat çektiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu gerçekten hareket eden LED teknolojileri led ekran kullanarak birçok firmanın reklam işlerini LED tabelalarla yapmaktadır.

LED tabelalar birçok farklı şekilde tasarlanabildiği gibi animasyonlarla çok etkili hale getirilebilmektedir. LED ekran sistemlerinde mavi ışığın kullanılabiliyor olmasıyla RGB denilen Kırmızı, Mavi ve Yeşil ışıklarla aydınlatma yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu sebeple LED ekran sistemlerini başta orta ölçekli dükkanlar olmak üzere birçok kurumsal hizmet veren mağazalar tarafından tercih edilmektedir. Ürün satışlarını arttırmak ve müşterilerini kendi mağazasına çekmek isteyen firmalar mağaza led ekran konusuna öncelik vererek göze hitap etmeye çalışıyorlar. Özellikle sinyalizasyon, aydınlatma ve mimari aydınlatma gibi alanlarda LED ekranlar diğer ışık kaynaklarının yerini almaya başlamıştır.

Ayrıca LED ekran sistemlerinin enerji sarfiyatının oldukça düşük olması bu sistemlere olan yönelimi arttırmaktadır. LED’lerde enerji sarfiyatı düşüklüğünün sebebi kayıpların az olmasıdır. LED tabela sistemlerinde kullanılan diyotlar diğer ampuller gibi flaman taşımıyor olmalarından ötürü LED’ler hemen her koşulda sorunsuzca çalışabilirler. Aydınlatma sistemleri içerisinde aydınlatma değerleri oldukça yüksek seviyede olan LED’ler floresan lambaları geride bırakmıştır.

Fetih LED yeni nesil LED teknolojisini kullanarak hazırlamış olduğu akıllı kayan yazı LED tabela sistemlerine bilgisayarınızdan USB ve Flash Bellek aracılığıyla istediğiniz yazı ve animasyonu hızlı bir biçimde yükleyebilirsiniz. Yüksekliği 32 cm olarak tasarlanan LED tabela, 64 cm genişliğe sahip olmasının yanında iç ve dış mekanlarda rahatça kullanılabilir. 2 yıl parça garantili olarak sunulan LED tabelanın saat ve tarih özelliği, resim – logo ekleyebilme özelliği, hava sıcaklık durumu ekleyebilme özelliği gibi özelliklerinin yanında bu tabelalar – 10 derece ile + 50 derece arasında rahatlıkla çalışabilir.

LED ekran çözümlerinde Türkiye’nin 1 numarası olan Fetih LED teknolojileri, tüm LED ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. Parekende satışların yanında toptan satış ağına da sahip olan Fetih LED konusunda uzman personellerle ürettiği LED sistemlerinde başarılı hizmetlere imza atmanın yanında, müşteri memnuniyeti prensiplerine verdiği değerle de ön plana çıkmaktadır. LED tabela ürünlerini sektöre kazandıran Fetih LED son teknoloji LED çözümlerini sürekli takip ederek LED ekranlara parça desteği de sunmaktadır. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle hareket eden firma LED teknolojisiyle ilgili tüm ihtiyaçlara anında cevap veren geniş bir kadroya ve zengin bir malzeme stokuna sahiptir. Yeniliklerin öncüsü olmayı görev edinmiş Fetih LED teknolojileri faaliyet gösterdiği tüm alanlarda en iyi hizmeti en uygun fiyatlara müşterilerine ulaştırma misyonuyla hareket etmektedir.

LED tabela sistemlerinde sunduğu alternatif ve son teknoloji ürünlerle ön plana çıkan ve uzun bir süredir sektörde lider konumda olan Fetih LED teknolojilerine ulaşabilmek için http://www.fetihled.net/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Led EkranMağaza Led EkranLED Tabela
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