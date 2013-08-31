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‘Kürt Devleti Projesi’için önce ‘Örgüt’ yarattık

Rockefeller: Kürt Devleti Projesi’ni hayata geçirmek için önce ‘Örgüt’ yarattık

‘Kürt Devleti Projesi’için önce ‘Örgüt’ yarattık

Rockefeller: Kürt Devleti Projesi’ni hayata geçirmek için önce ‘Örgüt’ yarattık

31 Ağustos 2013 Cumartesi 10:00
11004 Okunma
‘Kürt Devleti Projesi’için önce ‘Örgüt’ yarattık

Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’dan şok itiraflar!...

Kürt Devleti Projesi’ni hayata geçirmek için önce ‘Örgüt’ yarattık

ABD’li Yahudi bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın, son yüzyılda olan olaylar hakkındaki itirafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Rockefeller’in bu itirafları aslında dünyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından bilinen gerçekler... İşte David Rockefeller’in söyledikleri:

Temiz hayallerle başladı
kapitalizmin çarkına kapıldı

“Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı.
Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı.
Öyle bir duruma geldiler ki Özal’ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık.
Aslında tam bir komedi oynanıyormuş.”

Fikirlerimizden bahsetmesini istedik
Bu da Özal’a pahalıya mal oldu

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’in açıklamaları bu kadarla da bitmiyor.
Rockefeller’ın, Özal dönemiyle ilgili olarak şu açıklamaları dikkati çekiyor:
“Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya mal oldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgüt yarattık.  

“PKK denilen bir örgüt yarattık”

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok ilginç bölümlere rastlanılıyor. Rockefeller, PKK terörünün başlamasıyla ilgili olarak şunları söylüyor:
“Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgüt yarattık. Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimizi geri çevirecek durumda değil...”

“Bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması’dır”

Sanırım yakın gelecekte (Türkiye) topraklarından biraz daha fedakarlık etmek zorunda kalacak.
Bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak.

KAYNAKLAR:

ÖNCE VATAN gazetemizdeki “DAVİD ROCKEFELLER’IN İTİRAFLARI” yazı dizisi büyük ilgi gördü...
David Rockefeller ile ilgili ‘orijinal kaynak’ soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...

Bringhurst, Bruce. Antitrust
Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.
Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.
Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.
Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.
Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.
Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing, 1976.
Goulder, Grace. John D. Rockefeller: The Cleveland Years. Western Reserve Historical Society, 1972.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.09.2013 11:57
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halil ibrahım yilmaz 2013-09-02 08:45:21

bunuokuyacaklar okusun

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