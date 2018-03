‘Kürt Devleti Projesi’için önce ‘Örgüt’ yarattık

Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!



ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’dan şok itiraflar!...



‘Kürt Devleti Projesi’ni hayata geçirmek için önce ‘Örgüt’ yarattık



ABD’li Yahudi bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın, son yüzyılda olan olaylar hakkındaki itirafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Rockefeller’in bu itirafları aslında dünyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından bilinen gerçekler... İşte David Rockefeller’in söyledikleri:



Temiz hayallerle başladı

kapitalizmin çarkına kapıldı



“Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı.

Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı.

Öyle bir duruma geldiler ki Özal’ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık.

Aslında tam bir komedi oynanıyormuş.”



Fikirlerimizden bahsetmesini istedik

Bu da Özal’a pahalıya mal oldu



ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’in açıklamaları bu kadarla da bitmiyor.

Rockefeller’ın, Özal dönemiyle ilgili olarak şu açıklamaları dikkati çekiyor:

“Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya mal oldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgüt yarattık.



“PKK denilen bir örgüt yarattık”



ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok ilginç bölümlere rastlanılıyor. Rockefeller, PKK terörünün başlamasıyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgüt yarattık. Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimizi geri çevirecek durumda değil...”



“Bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması’dır”



Sanırım yakın gelecekte (Türkiye) topraklarından biraz daha fedakarlık etmek zorunda kalacak.

Bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak.



