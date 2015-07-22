'Küresel ısınma tehlikeli sonuçlara yol açabilir'

ANKARA - Dünyanın en önemli klimatoloji (iklim bilimi) uzmanlarından James Hansen, küresel ısınmanın insanlık için "son derece tehlikeli" sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hansen, "Atmospheric Chemistry and Physics Discussion" dergisinde yayımlanan araştırmasında, küresel sıcaklığın 2 derece daha artması durumunda deniz seviyesinin gelecek 50 yılda 3 metre kadar yükselebileceğine dikkati çekti.

Binlerce yıl önce ortalama hava sıcaklığındaki 1 derecelik artışın deniz seviyesinin tehlikeli oranda yükselmesine ve şiddetli fırtınaların çıkmasına yol açtığını hatırlatan Hansen ve araştırmaya katılan 16 bilim adamı, araştırmada "Sera gazı emisyonunu azaltmak için alınan önlemler yeterli değil. Grönland ve Antarktika'daki buz tabakaları, normalin çok üzerinde hızla eriyor. Bu da okyanuslardaki su miktarının artmasına ve deniz seviyesinin hızla yükselmesine neden oluyor" ifadesini kullandı.

Hansen, "Deniz seviyesindeki artışla ilgili son veriler, dünya liderlerine küresel bir krizle karşı karşıya olduğumuz mesajını veriyor. Sera gazı emisyonunun mümkün olduğunca çabuk azaltılması için tüm ülkeler işbirliği yapmalı" dedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uzay Araştırmaları Goddard Enstitüsü Müdürlüğünden 2013'te emekli olan ve halihazırda Columbia Üniversitesi Yeryüzü ve Çevre Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Hansen, deniz seviyesindeki artışın yıkıcı toplumsal ve ekonomik etkilere yol açabileceğini belirtti.