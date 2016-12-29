Araştırmada, hava sıcaklıklarının arttığı her bir derece için kuşların yazın üredikleri alanlara bir gün erken göç ettiği gözlendi. Kuşların üreme alanlarına birkaç gün bile olsa yanlış zamanda gitmesinin gıda ve yuva yerleri gibi kendileri için hayati önemi olan kaynakları bulmalarını zorlaştırdığı anlaşıldı.
Kuşların üreme alanına geç ulaşmasının yavrularının yumurtadan çıkma zamanını ve hayatta kalma şanslarını etkilediğinin görüldüğü çalışmada ayrıca, uzun mesafelerin kat edildiği göçlerde kuşların, havaların ısınmasıyla üreme alanına kendilerinden önce ulaşan kuşlara göre bölgenin avantajlarından yararlanamadıkları belirlendi.
Araştırmanın sonuçları "Journal of Animal Ecology" dergisinde yayımlandı.
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