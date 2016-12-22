ANKARA

ODTÜ Teknokent bünyesindeki Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezinden (ATOM) bu yılın ilk yarısında 100 yeni oyun çıktı. ATOM ekipleri, geliştirdikleri oyunlarla uluslararası başarılara imza attı.

ATOM Ön Kuluçka Merkezi Program Yöneticisi Elif Karaata'nın verdiği bilgilere göre, ATOM, 2008 yılından bu yana ODTÜ Teknokent bünyesinde bir ön kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

ATOM, henüz şirketleşmemiş ekiplere ve geliştiricilere çeşitli destekler veriyor. Destekler, şirketleşme ve idarileşme süreçlerinde kreatif alandaki insanların bu süreçlerde yaşayabileceği sorunları çözmeye ve projelerinin yaratıcılık kısmına daha fazla yoğunlaşmalarını sağlamaya odaklanıyor.

Ekipler, 1 yıl süresince sunulan desteklerden yararlanabiliyor. Bu kapsamda, öncelikle ekiplere ofis alanı sağlanıyor ve teknik, fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanıyor.

ATOM'un sunduğu ortamda fiziksel olarak birlikte çalışan ekipler, birbirleriyle olan etkileşimlerini çıktılara dönüştürüyor. Birlikte çalışma kültürü, bilgi paylaşımını beraberinde getiriyor. ATOM'daki ekipler birbirlerinden bilgi ya da proje saklamıyor. Ekipler projelerini yan yana geliştiriyor ve birbirlerinden bir şeyler öğreniyor.

"Paylaşma kültürü" ATOM'daki çalışmaların en önemli unsurunu oluşturuyor. Benzer organizasyonlarda genelde başarı hikayeleri anlatılırken, ATOM'da girişimciler yaşadıkları zorlukları ya da başarısızlıklarını da ekiplerle paylaşıyor. Bu da uzun zamanda elde edilecek uzmanlık bilgilerinin daha kısa sürede elde edilebilmesine ve geliştirme süreçlerinin kısalmasına olanak sağlıyor.

Oyun geliştirme sektörünün dinamik yapısı dolayısıyla ATOM'daki yenilik, özgünlük, anlatı arayışı sürekli olarak devam ediyor. Bu çabalar sadece oyun geliştirmeyle de sınırlı kalmıyor. Örneğin geliştirilen oyunlar için yeni parasallaştırma modelleri arayışları da bu çabaların bir parçasını oluşturuyor.

Yoldan çıkmamak için "pit stop" zamanı

ATOM'da yıl boyunca farklı eğitimler yapılıyor. Bunlar, akademik eğitim formatının dışında, konusunda uzman kişilerin ya da deneyim sahibi geliştiricilerin uygulamaya yönelik bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştiriliyor.

Tüm bu süreçlerde ekiplerin kendilerinin keşfedip, öğrenmesi amaçlanıyor. Bunun için de bir teşvik modeli yürütülüyor. Periyodik olarak ekiplerin zaman bilincinin oluşması için "pit stop" olarak nitelendirilen kısa değerlendirmeler yapılıyor. Burada, ekiplerin zamana bağlı koydukları hedeflere ulaşılıp ulaşamadıklarına bakılıyor. Ekiplerin konulan ara hedeflerle kendi proje yönetimlerini oluşturmaları sağlanıyor.

ATOM'daki ekiplerde mezun/öğrenci oranı hemen hemen eşit düzeyde seyrediyor. Merkez, ODTÜ ile anılsa da merkezden yararlananların yaklaşık yarısı başka üniversitelerden.

Destek dönemi sonunda gerekli yetkinliğe ulaştığı düşünülen proje ve ekipler, ön kuluçkadan kuluçka aşamasına geçiyor ve şirketleşme süreci başlıyor. Tüm bu süreçlerde bazı girişimciler kendi şirketini kurmak yerine başka ekiplere ya da şirketlere dahil oluyor. Bu özelliğiyle ATOM, aynı zamanda sektör için insan kaynağı yetiştiriyor. Türkiye'de oyun geliştirme faaliyeti gösteren firmaların yaklaşık yüzde 90'ında ATOM geliştiricileri görev yapıyor. Bunun yanında İspanya, Almanya gibi ülkelerde oyun sektöründe, farklı kariyer tercihinde bulunup dünyaca ünlü yazılım ve sosyal medya platformlarında çalışmayı seçenler bulunuyor.



