Koyunlar insan yüzlerini tanıyor

Bilim adamları, eğitilen koyunların tanıdık insan yüzlerini ayırt edebildiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, 8 Welsh Mountain tipi koyuna, oyuncu Jake Gyllenhaal ve Emma Watson ile eski ABD Başkanı Barack Obama ve BBC haber spikeri Fiona Bruce'u tanıması için yüz fotoğrafları gösterdi.

Koyunlara, iki ekranda farklı fotoğraflar gösterildi ve ödül olan yemeği almak için seçimi burunlarıyla kızılötesi ışını kırarak yaptı. Koyunlar, tanıdıkları kişinin yüzünü farkedince, burunlarını fotoğrafın bulunduğu yöne çevirdi.

Araştırmacılar, daha sonra koyunlara aynı ünlülerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Ünlüleri farklı açılardaki fotoğraflarından da tanıyan koyunlar, son olarak bakıcılarının fotoğraflarını da çok sayıda yabancı yüz fotoğrafından ayırt edebildi.

Çalışmanın baş yazarı Profesör Jenny Morton, araştırmada koyunların insanları fotoğraftan tanıyabilme yetisini ve hayvanların iki boyutlu bir nesneyi insan olarak algılama becerisini anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Morton, araştırmanın koyunların primatlarınkine benzer düzeyde tanıma yetileri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları, Open Biology dergisinde yayımlandı.