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Korsan film yayana 'yavaş internet' cezası

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, korsan film ve dizileri farklı mecralarda paylaşma eylemlerine "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor.

Korsan film yayana 'yavaş internet' cezası

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, korsan film ve dizileri farklı mecralarda paylaşma eylemlerine "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor.

11 Mayıs 2017 Perşembe 11:42
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Korsan film yayana 'yavaş internet' cezası

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne açılan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağında bulunan cezai yaptırımların nasıl uygulanacağına yönelik detaylar netleşmeye başladı. 

Yasa taslağıyla dijital dünyada yaşanan hak ihlallerine yönelik iki önemli tedbirin getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, kamuoyunda "internetten film izleyene ceza" olarak algılanan internet yavaşlatma cezası, esasında korsan filmleri izleyen değil, yayan bireysel internet kullanıcılarını kapsıyor. Buna göre, bireysel internet abonelerinin internetten herhangi bir filmi izlemeleri veya indirmeleri, cezai yaptırımların içerisinde yer almayacak. Fakat bir abone, indirdiği filmi "Torrent" gibi dosya paylaşım programları üzerinden yükleyip, farklı kullanıcılarla paylaşıyorsa "internet yavaşlatma" cezasıyla da karşı karşıya kalacak.

Genç neslin bilinçlendirilmesi hedefleniyor

Bakanlıkça taslağın yasalaşması durumunda hayata geçirilecek bu yaptırım, "önce iki defa uyar" prensibine dayanacak.

Yine taslak kapsamında kurulması planlanan "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından bu tip dosya paylaşımlarında bulunduğu belirlenen bireysel internet aboneleri, iki kez uyarılacak. Kişinin bu eylemlerine devam etmesi durumunda ise internet hızı 6 aya kadar yavaşlatılabilecek.

İki kez uyarıp sonrasında internet yavaşlatma yaptırımının uygulanmasına yönelik bu düzenlemeyle özünde özellikle genç neslin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlemede iki kez uyarı yapılmasının nedeni ise ihlalde bulunanın internet abonesinden farklı bir kişi olması ihtimaline karşı abonenin gerekli tedbirleri almasına olanak tanımak.

Erişim tamamen engellenebilecek

Dijital alanda getirilmesi planlanan ikinci kritik düzenleme ise ihlalci internet sitelerine erişimin engellemesine yönelik olacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıKorsan FilmYavaş Internet
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